- Korsika'da şiddetli yağış etkili oldu, caddeler göle döndü - Son Dakika

- Korsika'da şiddetli yağış etkili oldu, caddeler göle döndü

- Korsika'da şiddetli yağış etkili oldu, caddeler göle döndü Fransa'ya bağlı Korsika adasında etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

- Korsika'da şiddetli yağış etkili oldu, caddeler göle döndü PARİS - Fransa'ya bağlı Korsika adasında etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Akdeniz'de Fransa'ya bağlı Korsika adasını şiddetli yağış vurdu. Yaklaşık 3 saat süren yağış sonrasın sel meydana geldi. Yağışın en çok etkilediği Ajaccio kentinde cadde ve sokaklar göle döndü. Çöp konteynerleri selin etkisiyle sürüklenirken ev ve iş yerlerini su bastı. Bölgede büyük maddi zarar oluştuğu ifade edildi. Bölge sakinleri, kentin altyapısını eleştirirken yetkililerden çalışma gerçekleştirilmesi talebinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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