Korsika'daki Silahlı Saldırı
38 dakika önce
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dün ülkenin Korsika Adası'nda düzenlenen silahlı saldırının failinin intihar ettiğini bildirdi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
, dün ülkenin Korsika Adası'nda düzenlenen silahlı saldırının failinin intihar ettiğini bildirdi.
Castaner, yaptığı açıklamada, Bastia
kentindeki silahlı saldırının ardından polisin başlattığı operasyon sonucu failin intihar etmiş halde bulunduğu belirtti.
Bastia'da bir kişinin sokakta ateş açması sonucu bir kişi yaşamını yitirmiş, biri polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırgan olayın ardından kaçmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:20 Kaynak: AA
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