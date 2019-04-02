Korsika Rallisi'nde Thıerry Neuvılle Rüzgar Gibi Geçti

Sezonun dördüncü yarışı olan Fransa Rallisi, 28-31 Mart tarihlerinde gerçekleşti. 14 etaptan oluşan yarışta 1194 kilometrelik yolu tamamlayan dünyaca ünlü pilotların dar ve virajlı asfalt zeminlerdeki kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Korsika Rallisi'nin kazananı ise Belçikalı Pilot Thierry Neuville oldu.

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği WRC'nin 2019 sezonunun dördüncü yarışı olan Korsika Rallisi, 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Rüzgarın çok etkili olduğu, dar ve virajlı asfalt zeminleriyle dikkat çeken Fransa'da şampiyonluk için mücadele eden pilotlar dört günde 14 etabı geçip, toplamda 1194 kilometre yol kat ettiler. WRC tutkunlarının heyecanla yakından takip ettiği Korsika Rallisi'ni birinci olarak tamamlayan isim ise Hyundai sürücüsü Thierry Neuville oldu. Neuville'in toplam 3 saat 22 dakika 59 saniye ile bitirdiği ralliyi, Sebastien Ogier 40.3 saniye farkla ikinci, Elfyn Evans ise 1 dakika 6 saniye 6 salise farkla üçüncü tamamladı.

Türkiye Rallisi 12-15 Eylül'de Marmaris'te

Bu yıl 14 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı ise yine Türkiye'den geçecek. Marmaris'te 12-15 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'in ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 14 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. Fransa'nın ardından sırayla Arjantin, Şili, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.