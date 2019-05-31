Korsini Ege Serbest Bölgesindeki Yeni Yatırımı ile Üretimini İkiye Katlayacak

Matbaacılık ve ambalaj sektöründe, kalıp içi etiket (IML) alanında faaliyet gösteren Korsini, yüksek kalite ve sürdürülebilir iş yaklaşımıyla ikisi Türkiye'de, biri İtalya'da olmak üzere toplamda üç üretim fabrikasında ofset, rotogravür ve flexo baskı teknikleriyle üretim yapıyor.

Ege Serbest Bölgesindeki tesislerinin hemen yanında bulunan 40.000 metrekarelik alan içerisindeki 20.000 metrekarelik binayı devralan Korsini, Eylül 2019'dan itibaren mevcut fabrikasına ek olarak yeni binasında da üretim yapmayı hedefliyor. Bina teslim törenine Korsini Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Enrico Corsini, İzmir İtalyan Konsolosu Valerio Giorgio, İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı Pietro Alba, Ege Serbest Bölge Müdürü Şenay Satoğlu ve ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler katıldı.

Yeni fabrikalarının üretime geçmesini takiben kademeli olarak çalışan sayısını 300 kişi daha artırmayı ve cirolarını yükseltmeyi hedefleyen Korsini'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Enrico Corsini yeni yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Ege Serbest Bölgesinde var olan üretim tesisimize bir yenisini ekleyerek, yeni üretim ve istihdam imkanı sağlayacak olmaktan dolayı çok memnunuz. Bizler Korsini olarak ambalaj sektöründe performansına özenilen, hizmet ve ürün kalitesiyle sektörüne liderlik eden, çalışanlarına ilham veren, mükemmellik ile katma değer yaratan, çevre ve yaşam değerlerinde örnek bir şirket olduğumuza inanıyor ve yıllardır bunu sürdürmek için çabalıyoruz. Ürünlerimizi 60'tan fazla ülkeye ihraç etmekten gurur duyuyoruz. Yeni fabrikamızın açılışını, yeni üretim hatlarının gelmesi ile birlikte, Ağustos ayı sonu itibarıyla yapmayı, Eylül ayı itibarıyla da üretime geçerek,üretimimizi kademeli olarak iki katına çıkartmayı hedefledik. Ege Serbest Bölgesinin yerli ve yabancı tüm yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlardan, nitelikli işgücünden ve pazarlara olan yakınlığından çok memnunuz. Yeni fabrikamızda da üretimimizin artarak devam edeceğine inanıyor, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ülkemizin ihracatı artırmaya ihtiyacı olduğu bu günlerde yapılan bu yatırımın önemine değinerek yabancı sermayeli bir firmanın Ege Serbest Bölgesi'nde yatırımını büyütmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Bölgemizde 76'sı yabancı olmak üzere 170 firma faaliyet gösteriyor. Bizler ESBAŞ olarak hız kesmeden Ege Serbest Bölgesine yeni yatırımcılar kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm tanıtımlarımızda her zaman olduğu gibi önce ülkemizin, sonra şehrimizin sonra da içinde bulunduğumuz bölgenin avantajlarını anlatıyoruz. Korsini firmasının yeni yatırımı bizi çok mutlu etti. Korsini yönetim grubunda çok üst seviyede bilgiye sahip, çok detaylı risk ve iş analizi yapan işinin ehli kişiler bulunuyor. Böyle bir grubun yatırım kararı alması diğer potansiyel yabacı yatırımcılar için de örnek olacaktır. Ege Serbest Bölgesinin gelişme alanındaki yeni yatırım alanını devreye aldık, yeni yatırımcıların Ege Serbest Bölgesine yatırım yapma zamanıdır. Ülkemiz hakkında yurtdışında negatif algı yönetiminin yapıldığı içinden geçtiğimiz bu zor günlerde yabancı sermayeli bir firmanın yatırımını genişletmesi ve yeni iş ve aş kapıları açmasından dolayı memnuniyetimi yineliyor, hem Bölgemize hem de ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."