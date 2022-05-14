KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI - Son Dakika
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KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI

14.05.2022 11:26

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis eşliğinde motosiklet korteji yapılırken, öğrenciler de pankart açarak Trafik Haftası'nı kutladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis eşliğinde motosiklet korteji yapılırken, öğrenciler de pankart açarak Trafik Haftası'nı kutladı.

Jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği, Sandıklı Motosiklet Kulübü ve öğrencilerin katılımı ile 7-13 Mayıs Trafik haftası kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında İstasyon Caddesi üzerinde öğrenciler ellerinde pankartlar ile sürücülere trafik kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulunurken, Sandıklı Motosiklet Kulübü'ne bağlı 30'a yakın motosikletli de konvoy yaptı.

Daha sonra Kaymakam Eflatun Can Tortop'un katılımı ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ellerinde 'Yayalar kırmızı çizgimiz,' 'Öncelik hayatın öncelik yayanın', 'Bir haraketine bakar', 'Bayramınız kemerli olsun' yazılı pankartlar ile İstasyon Caddesi üzerinde trafik denetimi yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve yayalara öncelik tanımaları hakkında uyarılarda bulundu.

KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI
KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI
KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI
KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI

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Trafik Haftası, Motosiklet, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KORTEJ VE PANKARTLI TRAFİK HAFTASI KUTLAMASI - Son Dakika
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