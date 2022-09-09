Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı

-Kortej yürüyüşünden görüntüler

-Kortej yürüyüşünden dron görüntüsü

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın açılış konuşması

Kaymakam Adem Keleş'in konuşması

MHP Ankara Milletvekilli Nevin Taşlıçay konuşması

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler konuşması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşması

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesi ANKARA - Turşusuyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl gastronomi temasıyla 15'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali düzenlenen törenle başladı.

Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi boyunca yürüyen kortejdekilere, yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar, atlılar, şehit yakınları, gaziler, seymen ve halk oyunları ekiplerine geleneksel kıyafetlerle yürüyen gençlere, klasik otomobillere, bisikletçilere ve mehteran bölüğüne büyük ilgi gösterdi.

Çubuk'ta bu yıl 15. kez düzenlenen festival, tarihi mehteran ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin ardından Çubukabad Parkı ve Festival alanında düzenlenen törenin ardından başladı.

Mamak Belediyesi Mehteran takımı, atlılar, bisikletçiler, sporcular, klasik otomobiller eşliğindeki yürüyüş, Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nin ardından Atatürk Parkı'nda son buldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaklaşık 2 yıllık bir özlemin ardından festivalin bu yıl gastronomi temasıyla on beşincisini düzenlediklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

'Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta' sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanılan ve adeta ilçeyle özdeşleşen festivalin ilçeye büyük katkısı olduğunu belirten Başkan Demirbaş, "Bu yılki tamamız gastronomi olacak. Gastronomi potansiyelimiz festivalle başlayarak ve turizme entegre edilmesini sağlayacağız. Kadınlarımız, gençlerimiz ürettiği ürünlerle hem ilçemizin değerlerine sahip çıkarken aynı zamanda istihdam konusunda da büyük bir gelişme sağlanmasına neden olacaklardır. İlçemizi Ankara'nın gastronomi merkezi haline getirmek istiyor" dedi.

Kurulan stantlarda yapılacak satışlarla ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanacağını anlatan Demirbaş, gençlerin de interaktif çadırlar, çeşitli etkinlikler ve konserlerle doyasıya eğleneceklerini kaydetti.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş de, festivale yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çubuk ovası ve Çubuk çayının beslediği bu topraklar dünden bu tarafa bereketini ve huzurun merkezi olmuştu. Pandemi ile yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki ulusların en büyük zenginliklerinden bir tanesi de tarım potansiyelidir" diye konuştu.

Çubuk turşusunun üretimi noktasında kadınların çok emeği olduğunu dile getiren Ankara Milletvekilli Nevin Taşlıçay ise, 'Çubuk turşusunun dünyaya tanıtılmasında emek veren elleriniz, destek veren gönlünüz var olsun"

Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise Çubuk turşusunun Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tüm dünyada tescillendiğini hatırlatarak, "Bu festivalin gelenek ve göreneklerimizin gelecek nesillere aktarılmasında son derece önemi var" ifadesini kullandı.

Bu topraklarda Alevisi, Kürdü ve Türki ile birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağını vurgulayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Son dönemde bir takım çevreler, bir takım festivallerin iptal edildiğini dile getiriyorlar. Siz Türk milletinin inancına, adetine, geleneğine, göreneğine, en önemlisi de üretimine, ekonomisine destek olacak festival düzenlediniz de engelleyen mi oldu? Ama hiç kimse şunu unutmasın burası Türk Devleti, burası Müslüman ülkesidir. Dolaysı ile de özellikle de gençlerimizi kaybetmemizi, Türklük guru ve şuurundan İslam ahlak ve faziletinden uzaklaştırmanıza asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kıbrıs Türklerinin selamlarını getirdiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre'de, kendilerini davet eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Osmanlının adadan çıkışı ve sonrası yaşananları anlatan Zorlu, "Bizi hiç kimse bu saatten sonra Kıbrıs'tan çıkartmaya kalkmasın. Biz artık 1878'de yaşadığımız Osmanlı Türk Ordusunun adadan çıkmasında yaşadıklarımızı artık göremeyiz. Buna tahammül edemeyiz. Onun için Türkiye'nin garantörlüğü devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının milli devletidir. Türkiye Cumhuriyeti bizim nasıl milli devletse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de artık bir Türk Cumhuriyeti olarak milli bir devlettir ve asla vaz geçilemez." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Demirbaş tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclis Başkanı Töre'ye çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesilirken, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz tarafından yapılan Çubuk Agat taşı şeklindeki vişneli pasta kesildi.

Açılışa katılan protokol üyeleri alanda kurulan ikram çadırını ziyaret ederek, burada kendilerine ikram edilen vişneli baklavanın ve yöresel ürünlerin tadına baktı.

Ankara Kulübü Çubuk Şubesi Seymenleri ve Bacı Erenlerin gösterilerinin ardından yerli ve yabancı halk oyunları gösterilerinin sahne aldığı festivalde, sanatçılar Ömer Faruk Bostan, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut da konser verdi.