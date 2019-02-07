Korteks Genel Müdürlüğü'ne Barış Mert Atandı

Avrupa'nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks'te Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Barış Mert, 1 Şubat itibariyle Korteks Genel Müdürü olarak atandı.

Barış Mert, 2000 yılından bu yana Korteks bünyesinde sırasıyla İşletme Mühendisi, Üretim Şefi, Pazar Geliştirme/ SSHT Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Barış Mert, aynı zamanda İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip.

Korteks'in yeni Genel Müdürü Barış Mert, teknolojiyi inovasyon ile birleştiren Korteks'te; ürün çeşitliliğinin farklı ve yenilikçi opsiyonlarla geliştirilmesine ve katma değeri yüksek yeni teknik tekstillerin üretilmesine liderlik edecek.