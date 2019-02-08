Son Dakika Haberleri: Korteks’te Barış Mert dönemi başladı

Korteks’te Barış Mert dönemi başladı

1 saat önce

Avrupa'nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks'te yeni Genel Müdür Barış Mert oldu.

Korteks’te Barış Mert dönemi başladı, System.String[]
Avrupa'nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks'te yeni Genel Müdür Barış Mert oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00 

CEO, Avrupa, Korteks, Ekonomi
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