Korteks’te Barış Mert dönemi başladı
1 saat önce
Avrupa'nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks'te yeni Genel Müdür Barış Mert oldu.
Avrupa'nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks'te yeni Genel Müdür Barış Mert oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:00
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