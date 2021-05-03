Kortizon Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Kullanılır? Kortizon Kilo Aldırır mı ve Yan Etkileri Hakkında Merak Edilenler - Son Dakika

Kortizon Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Kullanılır? Kortizon Kilo Aldırır mı ve Yan Etkileri Hakkında Merak Edilenler

03.05.2021 20:58
Kortizon Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Kullanılır? Kortizon Kilo Aldırır mı ve Yan Etkileri Hakkında Merak Edilenler, System.String[]

Hastalıkları tedavi etmek amacıyla vücudun yeteri kadar kortizon salgılayamadığı durumlarda ilaç takviyesi olarak verilen bu molekül günümüzde herkesçe bilinir.

Hastalıkları tedavi etmek amacıyla vücudun yeteri kadar kortizon salgılayamadığı durumlarda ilaç takviyesi olarak verilen bu molekül günümüzde herkesçe bilinir. Kan, bağışıklık sistemi, alerjik reaksiyonlar ve hormonal bozukluk durumlarında tarih edilen kortizon bazlı ilaçlar günümüzün önemli tedavi araçları arasında bulunur.

Kortizon Nedir?

Kortizon vücutta oluşan hastalıkların gösterdiği reaksiyonları en alt düzeye indirmek amacıyla salgılanan moleküldür. İltihap ve bağışıklık sisteminde oluşan rahatsızlık durumlarında tercih edilen kortizon bazı durumlarda yerine koyma amacı ile kullanılabilir.

Kortizon Ne İşe Yarar ve Neden Kullanılır?

Kortizonun en genel kullanımı günümüzde çeşitli hastalıklarda oluşan reaksiyonları ortadan kaldırmaktır. Birçok hormon ve molekülün yerinde geçebilmesi hastalık döneminde vücudun ihtiyaç duyduğu kaynakları yerine koymasını sağlar. Çeşitli hastalıklarda oluşan şiddetli reaksiyonları engelleme durumunda da oldukça başarılıdır.

Kortizon Kilo Aldırır mı?

İğne ve tablet olarak iki farklı türü bulunan kortizon bazlı ilaçlar ayrıca kilo aldırması ile de bilinir. Bu nedenle kullanım esnasında doktorunuzun size vermiş olduğu talimatlara uymanız ve beslenme düzeninize dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Kortizonun kilo aldırma nedeni;

İştahta görülen bariz bir artış

Vücutta daha fazla tuz ve su tutması

Sindirim sistemini yavaşlatarak karbonhidrat ve şeker gibi yüksek kalorili gıdaların sindirilmesini yavaşlatmasıdır.

Yukarıda yer alan nedenlerden ötürü kortizon bazlı ilaçlar kullanırken beslenme düzenine dikkat etmek büyük bir önem teşkil eder. Bununla birlikte kortizon sindirim sistemini yavaşlattığı için kullanım esnasında daha küçük porsiyonları tercih etmek kilo alma sorunun önüne geçecektir. Vücutta bulunan kalsiyum, D vitamini ve fosfor gibi önemli bileşenleri de azaltması kortizon kullanımı konusunda dikkatli olmayı gerektirir. Bu problemlerin önüne geçmek ve tedavi süreci boyunca herhangi bir kilo alımı yaşamamak için yapılması gerekenler;

Kortizon bazlı ilaçlar kullanırken düzenli egzersiz yapmak

Sağlıklı ve düzenli beslenme rutini tercih etmek

Oluşması muhtemel iştah artışına karşı dikkatli olmak

Fastfood gibi tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durmak olacaktır.

Kortizonun Yan Etkileri Hakkında Merak Edilenler

Neredeyse her ilaç durumda olduğu gibi kortizon bazlı ilaçlarda beraberinde yan etki getirebilir. Bu yan etkiler kişiden kişiye değişkenlik gösterip aşağıdaki gibi öne çıkar.

Anksiyete

Kusma

Baş ağrısı

Huzursuzluk

Enerji düşüklüğü

Mide bulantısı

Deri hastalıkları

Kilo alımı

Yukarıda yer alan yan etkiler yapılan testler sonucu çok az kişide görülmektedir. Oluşan bu yan etkiler birkaç gün içerisinde ortadan kalkar. Ancak söz konusu bu yan etkilerin bir haftayı aştığı durumlarda ilaç kullanımını bırakmak ve doktorunuza bilgi vermenizde fayda vardır.

Kortizonun önemli yan etkileri

Alerji

Kaşıntı

Deri dökülmesi

Yüz bölgesinde görülen şişlikler

Kol ve bacaklarda şişlikler

Kalp yetmezliği ve spazmları

Kas hastalıkları

Mide sorunları

Ülser

Görme problemleri

Nefes darlığı

Kortizonun önemli yan etkileri içerisinde bulunan bu rahatsızlıklardan herhangi bir görüldüğü takdirde derhal ilacın kullanımına son verilmesi gerekir. Bunun yanında en yakındaki sağlık kuruluşuna başvuruda bulunup ilgili doktoru kullanmış olduğunuz ilaç hakkında bilgilendirmeniz gerekmektedir. Oldukça az görülen bu önemli yan etkilerin ilacı kullanan kişiye ya da ebeveynleri tarafından yakından gözlenmesinde fayda vardır.

Kortizon Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Kullanılır? Kortizon Kilo Aldırır mı ve Yan Etkileri Hakkında Merak Edilenler

Tablet, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kortizon Nedir, Ne İşe Yarar ve Neden Kullanılır? Kortizon Kilo Aldırır mı ve Yan Etkileri Hakkında Merak Edilenler - Son Dakika Magazin


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