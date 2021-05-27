Kortlarda yıldırım fırtınası - Son Dakika

Kortlarda yıldırım fırtınası

27.05.2021 13:35
Kortlarda yıldırım fırtınası, System.String[]

Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler Melih Anavatan ve Yusuf Aydın, katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde etti.

Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler Melih Anavatan ve Yusuf Aydın, katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde etti.

Bursa'da düzenlenen ve 125 sporcunun katıldığı, Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcusu Melih Anavatan, bütün rakiplerini yenerek turnayı şampiyon tamamladı. Turnuvanın grup aşamalarında; Kocaeli'nden Ege Arda Bakar'ı, İzmir'den Milli Tenisçi Sarp Erdinç'i, Bursa'dan Berke Yıldırımlar'ı mağlüp eden Anavatan, uzatmaya giden final karşılaşmasında ise Samsun Play Tenis Kulübü'nden Kağan Özden'i yenmeyi başardı. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Yıldırım Belediyesporlu Melih Anavatan, elde ettiği puanlarla İzmir'de düzenlenecek 16 Yaş Milli Takımı belirleme turnuvasına katılmaya hak kazandı. Yıldırım Belediyespor Kulübü tenisçilerinden 10 yaşındaki Yusuf Aydın ise, Kocaeli'nde düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda, ikinci olmayı başardı. Yusuf Aydın, turnuvanın grup aşamasında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek finale çıktı. Final müsabakasını kaybeden Aydın, turnuvayı ikinci tamamladı. Yıldırım Belediyesporlu Yusuf Aydın Bursa 10 yaş klasmanında birinci sırada yer almaktadır.

Melih Anavatan ve Yusuf Aydın'ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak, sporu teşvik etmek için ilçemize herkesin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri kazandırdık. Yıldırım'ı spor ve sportmenlikle birlikte anılan bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın, projelerimizin meyvelerini de alıyoruz. Genç sporcularımızdan Melih Anavatan katıldığı turnuvada şampiyonluk elde ederken, Yusuf Aydın evladımız ise ikinci olmayı başardı. Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kortlarda yıldırım fırtınası
Kortlarda yıldırım fırtınası
Kortlarda yıldırım fırtınası

Yıldırım, İzmir, Bursa, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kortlarda yıldırım fırtınası - Son Dakika Spor


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