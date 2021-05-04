Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek - Son Dakika

Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek

04.05.2021 13:40
Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek, System.String[]

MERSİN'de milli tenisçi Emir Şendoğan, ABD'deki Rice Üniversitesi'nin tüm dünyadan seçtiği 3 tenisçi arasında yer alarak, bursla eğitim görmeye hak kazandı.

MERSİN'de milli tenisçi Emir Şendoğan, ABD'deki Rice Üniversitesi'nin tüm dünyadan seçtiği 3 tenisçi arasında yer alarak, bursla eğitim görmeye hak kazandı.

Milli formayı 5 kıtada giyerek başarıyla temsil eden 19 yaşındaki Emir Şendoğan, bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu. 8 yaşından bu yana sabah saat 05.00'te kalkıp antrenmanlara koşan, okul ve kortlar arasında ter döken milli tenisçi Şendoğan, dünya kortlarına kanat açtı. Küçük yaşlarda gönül verdiği tenis sayesinde liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde (TAC) Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor bursu ile okuyan 12'nci sınıf öğrencisi Şendoğan, bu kez de ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Rice Üniversitesi'nde tenis bursuyla okumaya hak kazandı.

3 TENİSÇİ ARASINDA YER ALIYORAy-yıldızlı formayla beş kıtada Türkiye'yi temsil etme gururu yaşayan Emir Şendoğan, ABD'nin Texas eyaletindeki, 'Güney'in Harvard'ı' olarak bilinen Rice Üniversitesi'nin tüm dünyadan seçtiği 3 tenisçi arasında yer alarak, bir kez daha ülkemizin gururu oldu. Çukurova kortlarından dünya kortlarına kanat açan Şendoğan, ABD'de üniversiteyi kazandığı 200 bin dolar tenis bursuyla okuyacak. İlk kez 2015 yılında Tarsus SEV Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisiyken U-14 Tenis Milli Takımı'na seçilen Şendoğan, daha sonra sırasıyla tüm yıllarda 16 yaşında ve 18 yaşında da milli takıma seçilerek Türkiye'yi 5 kıtada ay yıldızlı formamızla temsil etti, 16 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.ABD 1'İNCİ LİGİ'NDE TÜRK RAKETABD'nin 1'inci Ligi'nde Emir Şendoğan sayesinde kortlarda bir Türk gencinin ismi yankılanacak. Şendoğan, ABD'ye sporcu öğrenci olarak tenis bursuyla gittiğini vurgulayarak, "Tarsus Amerikan Koleji gibi akademik olarak güçlü bir okulda tam zamanlı okuyup profesyonel anlamda tenis oynamak çok fedakarlık yapmamı gerektirdi. Ama emek vermeden başarı olmuyor. Özverili çalışmalarım sayesinde liseyi TAC'nin verdiği spor bursuyla okudum, şimdi üniversiteyi de ABD'de burslu okuyacağım. Aynı zamanda ülkemi ABD'de temsil etmenin gururunu yaşayacağım. Rice Üniversitesi'nde tenis takımında oynayacağım ve ABD'de Division 1 Ligi'nde (üniversitelerarası) mücadele edeceğim. Division 1 Ligi'nde oynayacak sporcu öğrenciler, dünyanın her yerinden başantrenörler tarafından seçiliyor. Ben de hem Rice gibi akademik olarak çok güçlü hem de Division 1 Ligi'nde oynayan bir tenis takımına gidebilmeyi, tenis kariyerimdeki başarılarıma borçluyum. Spor ve akademik kariyeri birlikte götürmeyi, ekonomi ve politika bilimi okumayı hedefliyorum. Ülkeme döndüğümde ise tenisteki tecrübemi genç kardeşlerime aktarmayı, çocukların tenis sporunda ilerlemesi için elimden gelen tüm katkıyı sunmayı istiyorum" dedi.

Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek
Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek
Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Tenisçi, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek - Son Dakika Spor


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