Kortların genç ismi Emir Şendoğan, ABD'de tenis bursuyla eğitim görecek

MERSİN'de milli tenisçi Emir Şendoğan, ABD'deki Rice Üniversitesi'nin tüm dünyadan seçtiği 3 tenisçi arasında yer alarak, bursla eğitim görmeye hak kazandı.

Milli formayı 5 kıtada giyerek başarıyla temsil eden 19 yaşındaki Emir Şendoğan, bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu. 8 yaşından bu yana sabah saat 05.00'te kalkıp antrenmanlara koşan, okul ve kortlar arasında ter döken milli tenisçi Şendoğan, dünya kortlarına kanat açtı. Küçük yaşlarda gönül verdiği tenis sayesinde liseyi Tarsus Amerikan Koleji'nde (TAC) Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor bursu ile okuyan 12'nci sınıf öğrencisi Şendoğan, bu kez de ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Rice Üniversitesi'nde tenis bursuyla okumaya hak kazandı.