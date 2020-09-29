Kortların paralimpik yıldızı Uğur Altınel'in hedefi olimpiyat kotası almak

Paralimpik milli tenisçi Uğur Altınel, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Doğuştan bedensel engelli olan 39 yaşındaki Uğur Altınel, 2010 yılında başladığı tekerlekli sandalye tenisine bir süre ara vererek basketbola yöneldi. Bu branşta 6 yıl kadar Süper Lig'de tekerlekli basketbol sporcusu olarak mücadele eden Altınel, 2018 yılında yeniden tenise yöneldi.

Son 2 yılda kortlarda elde ettiği başarıyla dünya sıralamasında 29'unculuğa kadar yükselen Uğur Altınel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almak için çalışıyor.

Milli sporcu Altınel, Antalya'da düzenlenen milli takım kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketboldan sonra tekrar yöneldiği tenis branşında, uluslararası sportif başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Tenisin, basketbola göre çok daha zor bir spor olduğunu dile getiren Uğur Altınel, "Elinizde bir raket var. Hem o raketle sandalyeyi sürmek hem de sahada oyun kurmak, strateji geliştirmek, rakibin oyununu okumak, bunun üzerine elinizde bir aparatla oyuna yön vermek durumundasınız. Dolayısıyla basketbola nazaran daha zor. Fakat tenisi basketboldan daha çok sevdim. İki spor arasındaki tercihimi tenisten yana kullandım. Son iki yıldır elde ettiğim başarılarla dünyada 29'unculuğa kadar yükseldim. Pandemi sürecinde iki turnuva kaybedince 32'inci sıraya düştüm." ifadelerini kullandı.

"Ailem hep destek oldu"

Ailesinin spora başladığında da basketbol ve tenis arasında tercih yapma noktasında da hep arkasında durduğunu vurgulayan Altınel, "Hayatla bağım, kendime olan öz güvenim, en çok arkamda duran ailem sayesindedir. Çünkü kişiyi geliştiren önce ailesidir. Beni hiç geri plana atmadılar. 'Sen engellisin, yapamazsın' demediler. İş konusunda bana destek verdiler. Şu anda hem devlet memuruyum, hem de aktif milli takım oyuncusuyum." diye konuştu.

"En büyük hayalim engelli olimpiyatları"

Antalya'da düzenlenen milli takım kampında 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlandıklarını aktaran Uğur Altınel, Türkiye'yi temsil etmek için çok çalıştıklarını kaydetti.

Kampın yararlı geçtiğini belirten Altınel, paralimpik oyunlarında yer alabilmek için dünyada ilk 16 arasına girmesi gerektiğini ifade etti.

"Olimpiyatlara katılmak ve Türk bayrağını zirvede dalgalandırmak en büyük hayalim." diyen Altınel, şöyle konuştu:

"İnsan yaşamı boyunca her şeyi hayal eder. Bir sporcunun en büyük hayali zirve olarak gördüğü engelli olimpiyatlarıdır. Çünkü dünya genelinde en üst düzey elit sporcular orada yarışır. Siz de oraya dahil olmak istersiniz, kendinizi oraya atmak istersiniz. Bunun üzerine çok çalışıyoruz. Sakatlığımız olur, yorulduğumuz olur ama bunun karşılığını, olimpiyatlarda almak, oraya gidip meyvesini orada yemek, tüm sporcuların hayalidir. Biz de bunun için çalışıyoruz."