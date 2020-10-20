Kortların şampiyonu yine Adıyaman oldu - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvasında Büyük Kadınlar kategorisinde Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Ecem Yaren Kılınç turnuva şampiyonu oldu.

Adıyaman'da gençlerin tenis sporuna büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 15 - 18 Kasım tarihleri arasında Malatya ilinde yapılan Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvasına Adıyaman, Ağrı, Diyarbakır, Erzincan, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve Siirt illerinden 41 sporcunun mücadele ettiğini söyledi. Gençlerin son yıllarda daha fazla ilgi spor dalları arasında yer alan Tenis branşında yetenekli sporcular yetiştiğine dikkat çeken Müdür Keleş, "Hangi branş olursa olsun bizler gençlerin ve öğrencilerimizin mutlaka spor yapmaları ve eğitimleri ile paralel olarak kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Tüm branşlarda sporcuların yetiştiğini ve elde ettikleri derecelerle ilimize madalya kazandırdıklarını düşünecek olursak sonuç hepimizi çok mutlu ediyor. Elde ettiği başarılarla bizleri mutlu eden sporcumuzu ve antrenörümüzü kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN