Kortta Altın Madalya Osmangazi'nin
1 saat önce
Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Ceyhun Akkaş ve Mehmet Mert Urgan, 2x4 Hafta Sonu Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Osmangazi
Belediyespor Tenis
Takımı sporcularından Ceyhun
Akkaş ve Mehmet Mert
Urgan, 2x4 Hafta Sonu Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Tenis Federasyonu tarafından Balıkesir
'de düzenlenen 2x4 Hafta Sonu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketlerinin yanı sıra toplam 16 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Ceyhun Akkaş 1. Grup'ta, Mehmet Mert Urgan ise 2. Grup'ta birinci oldu. Şampiyonluk sevinci yaşayan genç sporcular, mayıs ayında Ankara
'da gerçekleşecek milli takım belirleme müsabakalarında boy gösterecek.
Alt yapıda yetişen sporcuların gelecek için umut vaat ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:42 Kaynak: İHA
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