Son Dakika Haberleri: Kortta diplomasi 2019 tenis turnuvası sona erdi
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Kortta diplomasi 2019 tenis turnuvası sona erdi

37 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası sona erdi.

Kortta diplomasi 2019 tenis turnuvası sona erdi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğiyle düzenlenen Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvada derece yapan diplomatlara ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim etti.
Madalya töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, tenisin iletişimdeki yönüne vurgu yaparak, "Biz bugün tenis kortunda da diplomasi olsun istedik. Hem güzelce spor yaptık hem geleceğe ilişkim düşüncelerimizi paylaştık katılan herkese teşekkür ediyorum. Uzun süredir yapılamayan bu turnuva Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde yeniden canlandırıldı. Bu geleneği sürdüreceğiz. Türkiye Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Büyükelçileri tenisle buluşturduk, iletişimi sağladık" dedi.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, katılan herkese teşekkür ederek, "Tenisin bir iletişim dili olduğunu ve diplomaside de ne kadar işe yaradığını biliyoruz. Bugün muhteşem bir tenis şöleni yaşadık, bizim de hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek elbette ama bir diğer taraftan da ülkemize gelen her yabancının ülkemizden ayrıldıktan sonra birer elçimiz olarak gitmesi gerektiğini düşünerek bu anlamda ev sahipliği yaptık. Dışişleri bakanımızın himayelerindeki bu turnuvada  Sayın Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakcı'ya ATK'nın değerli başkanı ve bu güzel kortlardaki bütün katılımcılarla keyifli bir an yaşattıkları için herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nda erkeklerde şampiyon Zuonko Mucunski, ikinci John Wins Purdy, üçüncü ise Mehmet Küçüksakallı oldu. Kadınlarda ise şampiyon Gülhan Ulutekin, ikinci Viktoria Seligo, üçüncü ise Bahar Güçlü oldu.


Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:12 Kaynak: DHA
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