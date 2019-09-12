Son Dakika Haberleri: Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası yarın başlıyor
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Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası yarın başlıyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) işbirliğiyle düzenlenen 'Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile yarın sabah saatlerinde Ankara Tenis...

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası yarın başlıyor, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) işbirliğiyle düzenlenen 'Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın açılış töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile yarın sabah saatlerinde Ankara Tenis Kulübü'nde gerçekleşecek.


Turnuva, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un ilk vuruşu yapmaları ve ardından grup fotoğrafı çekilmesi ile başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayelerinde düzenlenen 'Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası' kapsamındaki karşılaşmalar ATK kortlarında 15 Eylül 2019 Pazar günü Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan Büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek. - İSTANBUL

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:59 Kaynak: İHA
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