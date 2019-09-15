Son Dakika Haberleri: "Kortta Diplomasi Turnuvası"nın kazananları belli oldu
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"Kortta Diplomasi Turnuvası"nın kazananları belli oldu

32 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Ankara Tenis Kulübü (ATK) ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi Tenis Turnuvası"nın kazananları belli oldu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Ankara Tenis Kulübü (ATK) ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi Tenis Turnuvası"nın kazananları belli oldu.

ATK kortlarında düzenlenen turnuvaya, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Ankara'da bulunan büyükelçiler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Turnuvada erkeklerde Zvonko Mucunksı, kadınlarda ise Gülhan Ulutekin birinci oldu. Kazananlara ödülleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Türkiye Tenis Federasyonu (TFF) Başkanı Cengiz Durmuş tarafından verildi.

Turnuvanın kapanışında konuşan Kaymakcı, "Tenisin bir iletişim dili olduğunu diplomaside ne kadar işe yaradığını gördük. Büyükelçilere güzel bir tenis turnuvası yaşattık" dedi.

Tören sonunda aile fotoğrafı çektirildi.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ankara, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:40 Kaynak: İHA
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