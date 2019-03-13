Son Dakika Haberleri: Koru Fasıl&Kamp ve Piknik Alanı

Koru Fasıl&Kamp ve Piknik Alanı

37 dakika önce

Sapanca'da geniş ve nezih bir alana sahip "Koru Fasıl Cafe&Restaurant - Koru Kamp ve Piknik Alanı Tesisleri" önceki gün düzenlenen açılış töreniyle hizmete açıldı.

Koru Fasıl&Kamp ve Piknik Alanı, System.String[]

Yalnız bırakmadılar

Sapanca'da işletmeciliğini Gazeteci-Yazar Hamdi Yuluğ ve İşadamı İbrahim Yuluğ kardeşlerinin yaptığı üstlendiği "Koru Fasıl Cafe&Restaurant - Koru Kamp - Piknik Alanı Tesisleri" önceki gün düzenlenen törenle hizmete açıldı. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar ve yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi adayları, Sapanca Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oya Arapoğlu, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Teşekkür ettiler

Yazın geniş ve doğa ile iç içe alanda düğün, nişan, sünnet, aile buluşması ve piknik organizasyonlarının yapılabileceği, akşamları da kapalı alanda eğlencenin sınırsız olduğu "Koru Fasıl Cafe&Restaurant - Koru Kamp ve Piknik Alanı Tesisleri"nin açılış törenine katılanlara teşekkür edenHamdi Yuluğ ve İbrahim Yuluğ; "Bu mutlu günde, çiçek gönderen, telefonla arayıp mazeretleri dolayısıyla gelemediklerini ifade eden, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Çarşamba günleri Karadeniz gecesi Cuma ve Cumartesi akşamları da fasıl programlarının da düzenleneceği Koru Fasıl Cafe&Restaurant - Koru Kamp ve Piknik Alanı Tesisleri'ne tüm misafirlerin rahatlıkla ağırlanabileceği bir mekana sahip.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: Bültenler

Sakarya, İYİ Parti, Sapanca, Güncel
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