KORU SİGORTA VE TÜV SÜD D-EXPERT'TEN KASKO ALANINDA İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika
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KORU SİGORTA VE TÜV SÜD D-EXPERT'TEN KASKO ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

01.03.2022 13:30

Kaskoda sigortalılık oranını artıracak önemli iş birliğiGül KABA-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) ? Koru Sigorta, ilk defa kasko yaptıracak ya da daha önce yaptırmış ancak ara verdiği için yüksek primlerle karşılaşan sigortalı adaylarını kasko korumasıyla buluşturmak için ekspertiz hizmeti sunan...

Kaskoda sigortalılık oranını artıracak önemli iş birliği

Gül KABA-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) ? Koru Sigorta, ilk defa kasko yaptıracak ya da daha önce yaptırmış ancak ara verdiği için yüksek primlerle karşılaşan sigortalı adaylarını kasko korumasıyla buluşturmak için ekspertiz hizmeti sunan TÜV SÜD D-Expert ile iş birliğine gitti. Böylece şirketin hizmet noktalarında ekspertiz sürecini başarıyla tamamlayan araçlara uygun primlerle kasko hizmeti verilecek. İş birliğiyle sektörde uygun fiyatlara kasko yaptıranların sayısının artırılması amaçlanıyor.

Koru Sigorta, kasko alanında sigortalılık oranını artıracak yeni uygulamasını İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıttı. Buna göre ekspertiz hizmeti veren TÜV SÜD D-Expert ile arasında imzalanan iş birliğiyle kaskoyu çok daha ulaşılabilir hale getirecek bir uygulama araç sahiplerine sunuldu. Hayata geçirilen yeni uygulama ile aracına ilk defa kasko yaptırmak isteyen ya da kasko poliçeleri arasında vade oluşmuş sigortalı adayları; araçlarını tecrübeli ve bağımsız bir ekspertiz sürecinden geçirdikten sonra uygun fiyatlarla kasko yaptırma şansı yakalıyor.

KASKO SİGORTASI DAHA DA ÖNEM KAZANDI

Özellikle araç fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiği bu ortamda yanma, çalınma ya da kaza gibi durumlarda teminat sağlayan kasko sigortasının daha da önem kazandığını söyleyen ve projeye ilişkin bilgi veren Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Kasım Yılmaz, 'Amacımız Türk sigorta sektöründeki kasko yaptıranların sayısının artırılması, sigortalıların daha uygun fiyatla poliçe yaptırabilmesi ve sigortasızlık oranının azaltılmasıdır. Daha önce hiç kasko poliçesi yaptırmamış veya poliçesine ara vermiş kişilerin araçlarındaki durumu hasar olup olmadığını bilmediğimiz için daha yüksek primler uygulayabiliyoruz. Bazı durumlarda teminat bile vermiyoruz. Bu belirsizlik ortamını görünür kılmak adına uluslararası deneyime sahip kurumsallaşmış olan TÜV SÜD D-Expert ile ekspertiz sürecini başlattık' dedi.

5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE EKSPERTİZE GİTME ŞARTI

1 yıldır bu projeye hazırlandıklarını belirten Yılmaz, 'Sigortalılarımızdan, acentelerimizden kasko poliçesi almalarını istiyoruz. Kasko poliçesini aldıktan sonra 5 iş günü içerisinde ekspertiz firmasına gidip aracını ekspertizden geçirip herhangi bir kusur, hasar yoksa poliçesi eksiksiz bir şekilde vade sonuna kadar yaşamaya devam ediyor. Arabada güvenlik problemi varsa sigortalıyı bilgilendirip ivedi olarak onarmasını istiyoruz. ya da arabanın sürüşünde herhangi bir problem yok ama camı kırık veya çatlak cama teminat vermediğimizi, diğerlerinin tamamına eksiksiz teminat verdiğimizi söylüyoruz. Camı da gidip onarıp getirir bizden yeniden cam teminatı alabilir' diye konuştu.

KİŞİLER EKSPERTİZE GİTTİĞİNDE HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEMİYOR

Arabanın eğer dış görünüşünde irili, ufaklı hasarlar mevcutsa bunları da kayıt altına aldıklarını aktaran Yılmaz, 'Sigorta şirketine başvurulacak bir hasar olduğunda elimizdeki raporla hasarın karşılaştırmasını yapıp ne ödeyeceğimizi belirleyip ona göre sigortalımıza teminat veriyoruz. Sigortalıların daha uygun fiyatlı daha rekabetçi primlerle kasko poliçesi alabilmesine imkan sağlıyoruz. Sektörde sigortalı sayısının artmasını amaçlıyoruz. Kişiler randevu alarak ekspertiz firmasına gidebiliyor. O tarih ve saatte firmaya gidiyor ortalama 15-20 dakika içerisinde ekspertiz süreci sonlanıyor. Rapor sigortalıya iletiliyor bize de dijital olarak geliyor. Nasıl teminat vereceğimize dair poliçe şekilleniyor. Süreç tamamen dijital yürüyor ve sigortalıya bilgi veriliyor. Kişiler ekspertize gittiğinde herhangi bir ücret ödemiyor' ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKALFA: EŞSİZ BİR PROJE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Projenin çok özel olduğunu söyleyen TÜV SÜD D-Expert'in CEO'su Emre Büyükkalfa ise, 'Doğru bir işi beraber yapacağız. Özellikle tüketicinin farkındalığının artırılması, gerçek bilginin teknik kondisyonun kusursuz bir şekilde ortaya çıkmasıyla ilgili eşsiz bir proje olduğunu düşünüyorum. İş birliği başarılı tecelli edecektir ve kasko dışında diğer alanlarda da çalışmak isteriz. Günün sonunda daha çok bilgiye sahip olmak hem ticari olarak hem de trafik güvenliği anlamında sürdürülebilir bir dünyaya daha çok katkı sunacaktır. İş birliği süreci içerisinde ufuk açan, ilham veren öncü yaklaşımınız için kurum olarak teşekkür ediyoruz' dedi.

Basın toplantısı iş birliği anlaşmasının imzalanmasıyla sona erdi.

KORU SİGORTA VE TÜV SÜD D-EXPERT'TEN KASKO ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
KORU SİGORTA VE TÜV SÜD D-EXPERT'TEN KASKO ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
KORU SİGORTA VE TÜV SÜD D-EXPERT'TEN KASKO ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

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İstanbul, Tragger, Sigorta, Kasko, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORU SİGORTA VE TÜV SÜD D-EXPERT'TEN KASKO ALANINDA İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika


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