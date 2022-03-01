Koru Sigorta ve TÜV SÜD D-Expert'ten kasko sigortası iş birliği - Son Dakika

Koru Sigorta Genel Müdür Vekili Kasım Yılmaz, Koru Sigorta ve TÜV SÜD D-Expert'in kasko sigortası iş birliğine ilişkin, "Bu proje, ekspertizle sigortalıların araçlarındaki mevcut durumu kendilerinin de görmesine, sigorta şirketlerinin de bu belirsizlik ortamında araç üzerindeki kusurları veya sürüş güvenliğine engel olabilecek hususları tespit ederek doğru fiyatlama yapmasına, doğru sigortalıyı doğru tarife ile seçmesine imkan tanıyacaktır." dedi.

Yılmaz, Koru Sigorta ve TÜV SÜD D-Expert'in kasko sigortasına yönelik iş birliğine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Koru Sigorta olarak sigorta sektörünün büyümesi, sigortalı sayısının artması amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Projenin dayanağının kasko sigortası olduğunu belirten Yılmaz, çözüm ortaklarının, uluslararası deneyime sahip, bağımsızlığına ve tarafsızlığına güvendikleri, IT altyapısı güçlü, Alman-Türk ortaklığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren TÜV SÜD D-Expert olduğunu kaydetti.

Yılmaz, ilk defa kasko sigortası yaptıracak veya sigorta yaptırmaya ara vermiş sigortalıların araçlarının durumu hakkında sigorta şirketlerinin yeterli bilgiye sahip olamaması ve doğru fiyatlama yapamamasından dolayı fiyatlardaki artış veya teminat vermeme gibi durumlarla karşı karşıya kalındığını, sektörün bir parçası olarak bu bilinmezliği görünür kılmak, sigortalı sayısını artırmak ve sektörü büyütmek adına TÜV SÜD D-Expert ile sigortalılara daha uygun, rekabetçi primler sunarak kasko sigortasındaki büyümeyi pekiştirmek istediklerini ifade etti.

Bu projeyi tamamen kazan-kazan modeliyle devreye aldıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu proje, ekspertizle sigortalıların araçlarındaki mevcut durumu kendilerinin de görmesine, sigorta şirketlerinin de bu belirsizlik ortamında araç üzerindeki kusurları veya sürüş güvenliğine engel olabilecek hususları tespit ederek doğru fiyatlama yapmasına, doğru sigortalıyı doğru tarife ile seçmesine imkan tanıyacaktır. Bu, hem sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki güveni pekiştirecek hem de oto sigortalarındaki teminat açığını kapatmış olacaktır. Projemiz, Koru Sigorta üzerinden yürütülecek ve kasko poliçesi satın alınmak suretiyle D-Expert firması üzerinden araçların ekspertiz yapılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ekspertiz firmasından geçen araçların raporları şayet olumlu sonuçlanır ise rekabetçi fiyatlarla müşterilerimize uygun kasko poliçesi verilerek teminat almaları sağlanacaktır. Şayet araçta güvenliği tehlikeye sokabilecek kusurların bulunması halinde sigortalımıza belli bir süre verip bunu onartıp yeniden ekspertiz firmasından geçerek teminatını tam ve eksiksiz olarak almasına imkan veriyoruz. Daha basit bir örnek vermem gerekirse, arabada herhangi bir sorun yok ancak airbag ve emniyet kemerlerinde bir kusur var. Sigortalılarımıza ferdi kaza dışındaki tüm teminatlar tam, eksiksiz verilirken, ferdi kaza teminatını vermiyoruz. Eğer sigortalımız emniyet kemeri veya airbag'teki kusurları giderirse burada ek belgeyle ferdi kaza teminatını da alabilmektedir. Aynı şekilde cam hasarları için de bu geçerlidir."

Bu projenin kendileri için bir hayal olduğunu, bir yıldır üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, bu projenin; sektörün önünü açacağını, kasko sigortasındaki büyümeyi pekiştireceğini ve sektör ile sigortalı arasındaki güveni pekiştirecek bir uygulama olduğunu söyledi.

Yılmaz, tamamen sistemlerin kendi arasında dijital altyapı ile raporların firmadan firmaya entegre olduğu, sigortalıya, acenteye dijital olarak bilginin aktığı, teminatların şekillendirilmesinin sistem üzerinde kurgulanmış algoritmalar üzerinden rapor edildiği, gelen raporun içeriğine göre sistemin karar verdiği ve daha sonrasında yeniden bir ekspertiz ihtiyacı olması halinde sigortalının bilgilendirildiği bir sistem olmasının projenin diğer güzel yanları olduğunu anlattı.

Son bir aydır projeyi yoğun bir test sürecinden geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, 15-20 dakika gibi sürelerde, aracın çok da fazla beklemeden ekspertizinin yapıldığını, müşterilerin de memnun olduğunu ve dijital dünyada dijitale yapmış oldukları yatırımın meyvesini aldıklarını söyledi.

"Ekspertize gidenlerin yüzde 90'ı olumlu sonuçlandı"

Kasım Yılmaz, aracını sigorta yaptırmak isteyenlerin Koru Sigorta acentelerine gidip kasko poliçesi yaptırması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"5 iş günü içinde D-Expert'te arabalarını ekspertizden geçirmesini bekliyoruz. D-Expert firmasının sitesinden alınan randevu ile gidilebilir. Randevu yerine gidilip ortalama 15-20 dakika içinde ekspertiz tamamlanıyor, rapor hem sigortalıya hem sigorta şirketine sunuluyor. Ardından sigorta şirketi kendisine rapor ulaştıktan sonra sistemindeki algoritmanın çalışmasıyla yaklaşık yarım saat içinde sigortalısına poliçeyi tam kasko olarak teminat süresince teminatını alacaktır bilgisini veriyoruz, eğer ekspertizde araç ile ilgili sorun çıkmazsa... Şayet arabanın güvenlikle ilgili kusuru varsa sigortalılara arabalarını onartmak için imkan tanıyoruz ve bunu yapar yeniden ekspertize giderse tam teminatla, süresince şirketimizden teminat alabilir."

Maliyetin önemli bir husus olduğuna işaret eden Yılmaz, uygun ve rekabetçi bir fiyat verdiklerini, ekspertize gidenlerin yüzde 90'ının olumlu sonuçlandığını söyledi.

Ocak ayı prim üretimine ilişkin soru üzerine Yılmaz, kasko sigortalarında ocak ayında yüzde 8-10, adet bazında küçülme olduğunu bildirdi.

"Kaskonun önemi daha da arttı"

Koru Sigorta Genel Müdür Vekili Yılmaz, sigortanın ekonomiden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Araçların değeri, yedek parça maliyetleri, servis kira ve işçi maliyeti artarken, bunların bize yansımasını düşünmemek söz konusu olamaz. Artan maliyetleri fiyat unsuru olarak değerlendirirken bunları da dikkate almak durumundayız." diye konuştu.

Tahkim süreçlerine ilişkin soru üzerine Yılmaz, alınan primin zaman zaman ödenen hasarlara yetmediğini aktararak, "Sektörün fazladan hasar ödediğini düşünüyorum. Tahkim sürecinde en çok açılan dosyalardan biri aracın değer kaybı. Bunun net hesaplanabilir bir metodunun olması gerekiyor." dedi.

Yılmaz, kasko için bir handikapın oluştuğuna dikkati çekerek, "Bugün 300 bin TL'lik bir araç, mesela bir ay sonra kaza yaptığında, pert olduğunda 400 bin TL ödeyebiliyorum. Arada prim farkı alamıyorum. Normal şartlarda bir arabayı aldığınızda bir yıl sonra değer kaybetmesi lazım. Son 2-3 yıldır bir arabaya kasko poliçesi teminatı verdiğimde ocak ayında 300 bin TL olan araba, yıl sonunda 500 bin TL oluyor. Yıl sonunda 500 bin TL üzerinden hasar ödüyorum. Buradaki rekabet de ister istemez yavaşlıyor." şeklinde konuştu.

Araç kullanılamaz hale geldiğinde yenisini almanın artık zor olduğunu belirten Yılmaz, böylelikle kaskonun öneminin daha da arttığına işaret etti.

Yılmaz, Koru Sigorta olarak oto sigortaları dışında da hizmet verdiklerini belirterek, "PCR ve antikor hizmeti veriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla 2021 yıl sonu itibarıyla PCR ve antikor poliçesinde 190 bin kişiye ulaşmış durumdayız." dedi.

"Eşsiz bir proje olduğunu düşünüyorum"

TÜV SÜD D-Expert Üst Yöneticisi (CEO) Emre Büyükkalfa ise projenin çok özel olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Doğru bir işi beraber yapacağız. Özellikle tüketicinin farkındalığının artırılması, gerçek bilginin, teknik kondisyonun kusursuz bir şekilde ortaya çıkmasıyla ilgili eşsiz bir proje olduğunu düşünüyorum. İş birliği başarılı şekilde tecelli edecektir ve kasko dışında diğer alanlarda da çalışmak isteriz. Günün sonunda daha çok bilgiye sahip olmak hem ticari olarak hem de trafik güvenliği anlamında sürdürülebilir bir dünyaya daha çok katkı sunacaktır. İş birliği süreci içerisinde ufuk açan, ilham veren öncü yaklaşımınız için kurum olarak teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Kasım Yılmaz ile Emre Büyükkalfa, Koru Sigorta ve TÜV SÜD D-Expert iş birliği anlaşmasını imzaladı.