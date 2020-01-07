Korucu görev başında cinnet getirdi, bir ölü 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korucu görev başında cinnet getirdi, bir ölü 2 yaralı - Son Dakika

Korucu görev başında cinnet getirdi, bir ölü 2 yaralı

6 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde cinnet getirdiği belirtilen köy korucusu, nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtığı iddia edildi, bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Korucu görev başında cinnet getirdi, bir ölü 2 yaralı, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde cinnet getirdiği belirtilen köy korucusu, nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtığı iddia edildi, bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde yaşandı. Nöbet tutan güvenlik korucusu Şakir Erikli cinnet getirerek nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtı. Olayda, güvenlik korucusu Veysi Erikli olay yerinde hayatını kaybetti, Yakup Kıral ve Orhan Avcı yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden güvenlik korucusu Erikli'nin cenazesi ise Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinnet getiren Şakir Erikli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

Batman, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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