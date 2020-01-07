Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde güvenlik korucusu Şakir Erikli (33), uzun namlulu silahla, nöbet arkadaşlarına ateş açtı.

Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde güvenlik korucusu Şakir Erikli (33), uzun namlulu silahla, nöbet arkadaşlarına ateş açtı. Olayda Şakir Erikli'nin kuzeni Veysi Erikli (22) hayatını kaybetti, 2 korucu yaralandı.Olay, dün gece Kozluk ilçesindeki Ünsaldı Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. Güvenlik korucusu Şakir Erikli, henüz bilinmeyen bir sebeple birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlu silahla ateş açtı. Açılan ateşte Şakir Erikli'nin kuzeni 1 çocuk babası Veysi Erikli olay yerinde yaşamını yitirdi, güvenlik korucuları Yakup Kıral ve Orhan Avcı ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Kıral ile Avcı'nın hastanenin acil servisinde tedavisi sürerken, Veysi Erekli'nin cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şakir Erikli'nin sorgusu sürüyor.


Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik

Son Dakika Haberleri
18:42 Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -4 - Son Dakika
18:42 Kadıköy'de polise silahlı saldırı - Son Dakika
18:39 Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü - Son Dakika
18:38 Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu - Son Dakika
18:37 ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA KAFASINA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
18:23 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:46:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]