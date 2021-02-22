Korucu'ya 112 Acil İstasyonu - Son Dakika

Korucu'ya 112 Acil İstasyonu

22.02.2021 14:28
Korucu'ya 112 Acil İstasyonu, System.String[]

İvrindi'nin Korucu kırsal mahallesinde yaklaşık 30 mahalleye hizmet verecek ortak nokta olan Korucu'ya 112 acil servis kuruluyorİvrindi'ye bağlı Korucu mahallesine Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in girişimleri, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in destekleri ile 112 Acil...

İvrindi'nin Korucu kırsal mahallesinde yaklaşık 30 mahalleye hizmet verecek ortak nokta olan Korucu'ya 112 acil servis kuruluyor

İvrindi'ye bağlı Korucu mahallesine Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in girişimleri, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in destekleri ile 112 Acil Servis İstasyonu kuruluyor.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek yürütülecek çalışmalar için sahada olan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz yaklaşık olarak 30 kırsal mahallenin ihtiyacını karşılayacak 112 Acil Servis İstasyonu müjdesini vermek için Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, Kamu Hastaneleri Başkanı İsmail Mert, Ak Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal, MHP İlçe Başkanı Özcan Akbaba ile birlikte soluğu ilçeye bağlı Korucu mahallesinde aldı. Heyet, 112 İstasyonunun kurulması hedeflenen arazi üzerinde inceleme gerçekleştirdi.

Vakalara ulaşma süresi minimuma inecek

İstasyonun Korucu mahallesine kurulması ile birlikte birçok yönden rahatlamanın olacağını ifade eden Başkan Cengiz "Bu pandemi ile birlikte vakaların artış görülmesi sebebiyle ilçe genelinde bir müddet 112 hatlarında bir kilitlenme söz konusu olmuştu. En yakın istasyon İvrindi merkezinde olması sebebiyle aradaki mesafe uzuyor, aciliyet durumuna göre zor durumda kalan hastalarımız oluyordu. Burada kurulacak 112 istasyonu ile birlikte hem 30 mahallenin çağrılarına en kısa sürede cevap verilecek hem de ilçe merkezinde bulunan çağrı merkezinden yük hafiflemiş olacak. Uzun zamandır Korucu mahallemize kazandırmayı hedeflediğimiz istasyon girişimlerimiz sonuç verdi. Halkımıza müjdemiz olsun. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Mustafa Cenbey'e şahsım ve tüm halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Cengiz, çalışmaları incelendi

Korucu'ya hizmetlerdin durmadığını dile getiren Başkan Cengiz " Mahallemizde kilitli parke taşından saha düzenlemesine, arazi yollarından yürütülen çalışmalardan meydan düzenlemesine, fırın tadilatlarından çocuk oyun gruplarının kazandırılmasına kadar birçok çalışma yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Korucu meydanının atıl durumunu ortadan kaldırarak yeniledik, güzel görünüme kavuşmasını sağladık. Korucu mahallemize güzel hizmetler yapacağımız daha uzun zaman dilimi var. Mahallemiz hak ettiği hizmeti almaya devam edecek

Korucu'ya hayvan pazarı tekrardan kurulacak

Bölgenin tarım ve hayvancılık ile geçindiğini ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "Eskiden mahallemizde kurulan hayvan pazarımız, Büyükşehir yasasından sonra burasının mahalleye dönmesi ile birlikte son buldu. Belediyemizde ilgili müdürlüğümüz hayvan pazarının aktif edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de kurulacak alan üzerinde saha çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiler. Resmi prosedürleri hallettikten, ilgili kurumlardan kurulabilir yazısını aldıktan sonra en geç yaza inşallah bölgemiz hayvan ihtiyaçlarını karşılayabileceği, malını müşterilerle buluşturacağı pazara yeniden kavuşmuş olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum" dedi. Ziyareti gerçekleştiren heyete Korucu mahalle Muhtarı Hüsniye Öz ve Meclis Üyesi Muharrem Mumcu eşlik etti - BALIKESİR

Korucu'ya 112 Acil İstasyonu
Korucu'ya 112 Acil İstasyonu
Korucu'ya 112 Acil İstasyonu

Yusuf Cengiz, Balıkesir, İvrindi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korucu'ya 112 Acil İstasyonu - Son Dakika


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