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Koruculardan Yiğit paşaya ziyaret

1 saat önce

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu yönetimi ve 13 ilçenin güvenlik korucu başlarıyla Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i ziyaret ettiler.

Koruculardan Yiğit paşaya ziyaret, System.String[]

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu yönetimi ve 13 ilçenin güvenlik korucu başlarıyla Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i ziyaret ettiler.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu


Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve 13 ilçeden gelen güvenlik korucu başlarıyla birlikte Van İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Yüksel Yiğit'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyaretle ilgili bilgi veren Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Yönetim Kurlu Başkanı Ayhan Kahraman, "Bugün federasyon yönetimi ve 13 ilçeden gelen kahraman güvenlik korucu başlarıyla birlikte Van İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Yüksel Yiğit komutanımızı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Asker ve korucularımızla birlikte Van'da PKK'nın kökünü kazıyacağız İnşallah. Misafir perlerliğinden dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına komutanımıza teşekkür ederim" dedi. - VAN

Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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