Körüklü Çizme, Söke'nin Markalarından Biri Oldu

Söke Belediyesince yürütülen patent çalışmaları sonunda geçtiğimiz aylarda Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaretleme talebinin kabul edilmesi ile Söke Körüklü Çizmesi ilçenin marka değerlerinden biri oldu.

Söke Belediyesince yürütülen patent çalışmaları sonunda geçtiğimiz aylarda Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaretleme talebinin kabul edilmesi ile Söke Körüklü Çizmesi ilçenin marka değerlerinden biri oldu.



Türk Patent ve Marka Kurumunca Söke Belediyesine 'Söke Körüklü Çizme Coğrafi İşaretleme Tescil Belgesi'nin gönderilmesi ile ilçede eski çizme ustaları tarafından el emeği ile üretilen, günümüzde yeni ustaların yetişmemesi nedeniyle yavaş yavaş yok olmaya yüz tutan zanaatların arasında yer alan körüklü Söke Çizmesi'nin gelecek nesillere taşınması hedefleniyor.



Türk Patent ve Marka Kurumunca 'Söke Körüklü Çizmesi'nin coğrafi işaretleme tescilinin ardından Söke ve çevresinde bu zanaatı sürdüren çizme ustalarının denetimleri yapıldı. Çizme ustaları; Söke Belediyesi Koordinatörlüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ADÜ Söke İşletme Fakültesi, ADÜ Meslek Yüksek Okulu, Ticaret Odası temsilcilerinin yanı sıra çizme ustalarının bağlı bulundukları Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Salih Kılınç'ın yer aldığı komisyon tarafından denetlendiler. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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