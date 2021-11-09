Koruklu'daki Vahşi Depolama Alanı rehabilitasyonu için Keşan Belediyesi'ne yer teslimi yapıldı - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, " Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 1 Milyon hibe aldığımız projemizle doğayı koruyacak ve gelecek nesillere bırakacağız. Mücavir alanlarımız Erikli, Yayla ve Danişment'in yaklaşık 30 yıldır vahşi çöp depolama sahası olan Koruklu'daki alanın rehabilitasyonu projesi için Orman İşletme'den yer teslimini aldık. Bu arada projemiz için bizlere destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a da teşekkür ederim" dedi.

Yer tesliminde imzaları Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ileKeşan Orman İşletme Müdürümüz Ertunç Can Polat'la karşılıklı olarak attı.

Yer teslim töreninde Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü Personeli Çevre Mühendisi Buse Orhun da hazır bulundu.