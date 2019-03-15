Son Dakika Haberleri: Koruluğun Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Koruluğun Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

2 dakika önce

Kırklareli Belediyesi ile Bulgaristan Nesebar Belediyesi arasında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Projeleri Sınır Ötesi İşbirliği projesi kapsamında çevre düzenlemesi yapılan "Walldorf Korusu" düzenlenen törenle açıldı.

Koruluğun Çevre Düzenlemesi Tamamlandı, System.String[]
Kırklareli Belediyesi ile Bulgaristan Nesebar Belediyesi arasında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Projeleri Sınır Ötesi İşbirliği projesi kapsamında çevre düzenlemesi yapılan "Walldorf Korusu" düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu projelerin iki ülke arasındaki ilişkileri de geliştirmeye katkı sunduğunu söyledi.

Bu konuda eleştiri aldığını da ifade eden Kesimoğlu, "Atamız bize 'dünyada barış, yurtta barış' dedi. Biz o anlayış çerçevesinde hem kendi içimizde hemde komşu ülkelerle ve dünyanın bir çok ülkesi ile barış içerisinde huzur içerisinde komşuluk ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşayacağımızı ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kesimoğlu, koruluğun açılış kurdelesini kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA

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