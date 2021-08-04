Koruluk Alanlar Modernleşiyor - Son Dakika

Çalışma kapsamında koruluk alanın etrafı da panel çitle korunaklı hale getirilecek.

Modern bir kent oluşturmak ve geleceğin İnegöl'ünü inşa etmek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle 1. Orhangazi Bulvarı üzerinde toplam alanı 10 bin 715 m2 olan ve 5 ayrı parçadan oluşan koruluk alan etrafında düzenleme çalışması başlatıldı. Hazırlanan projeyle 9330 m2 yeşil alan ve 1385 m2 sert zemin tretuvar alanı planlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü, koruluk alan etrafında sert zemin tretuvar uygulaması ve koruluğun etrafının panel çit ile çevrilmesi çalışmasının startını verdi.

ALANYURT BÖLGESİNDE HIZLI BİR YAPILAŞMA VAR

Hummalı bir şekilde çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban dün beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Taban, çalışmaya ilişkin açıklama da yaptı. Yeni Mahalle bölgesinde hızlı bir yapılaşma olduğuna dikkat çeken Alper Taban, "Alanyurt bölgesinde hızlı bir yapılaşma var. Konut inşaatları ve ticarethanelerin arttığını görüyoruz. Burada var olan ihtiyaçları da bir bir gidermek üzere gayretle çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu bölgede yeni yolların açılmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Bugün de kaldırım, tretuvar çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da koruluk alanların düzenlenmesiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bunlar yaşamın içerisindeki ihtiyaçlarımız. Bu iyileştirmeleri hızlı bir şekilde gerek Park Bahçeler Müdürlüğümüz gerekse Fen İşleri Müdürlüğümüz gibi tüm müdürlüklerimizin gayret ve çabasıyla yerinde getirmeye devam ediyoruz" dedi.

DİKİLEN HER AĞAÇ ÇOK ÖNEMLİ

Oluşturulan koruluk alanların önemine de değinen Başkan Taban, "Burada geçmiş dönemlerde dikilmiş olan ağaçlar var. Bu ağaçların bugünlere gelmesinde emeği geçen başta geçmiş Belediye Başkanlarımız olmak üzere, çalışanlarımıza, bunları koruyan vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bakın orman yangınları var. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun kıymetlini bazen bilemiyoruz, farkına varamıyoruz ancak bu uğurda can veriyoruz. Dikilen bir ağacın yaşama tutunması çok önemli. Buraları koruyarak, zarar görmesine imkan vermeyerek yaşamda kalmasını sürdürmeliyiz. Bizler de etrafındaki kaldırım ve tretuvar uygulamalarıyla vatandaşlarımızın hem o alanlarda rahat ve güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak hem de aynı zamanda bir yürüyüş imkanı olarak da kullanılabilir alanlar haline gelmiş oluyor. Yine yeşili ve doğayı da muhafaza etmiş oluyoruz. Burada 5 ayrı parçada yaklaşık 10 bin m2'lik ayrı bölümler var. Her birinde çalışmalar bitmek üzere. Şuan son aşamadayız. İnşallah tamamlandığında en güzel şekilde kullanılıyor olacak. Ben başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın güzel günlerde buraları kullanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.