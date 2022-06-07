Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı - Son Dakika
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Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı

07.06.2022 16:16
Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde mutlak koruma alanı içinde yer alan Gördes Çayı mevkiinde kaçak yapılan ağıllar jandarma kontrolünde yıkıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde mutlak koruma alanı içinde yer alan Gördes Çayı mevkiinde kaçak yapılan ağıllar jandarma kontrolünde yıkıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Gördes Çayı Mevkiinde saat 14.00 sıralarında Gölmarmara Kaymakamlığı tarafından DSİ arazisi üzerine kaçak yapılan ağılların tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmek için jandarma ekipleri bütün güvenlik tedbirlerini aldı. Mutlak koruma alanı üzerinde kaçak yapısı olan E.G. (23) ve B.B. (30) isimli şahısların ve Gördes çayı içerisine kaçak yapısı olan N.D. (36) isimli şahsın kaçak olarak inşa ettikleri ağılları ve benzeri yapıları kendi imkanlarıyla yıktırılarak işgale son verdirildi. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı
Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gölmarmara, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koruma alanındaki kaçak ağıllar yıktırıldı - Son Dakika

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