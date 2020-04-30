Koruma altına alınan elma ve armut türlerine ait fidanlar çiftçilere dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koruma altına alınan elma ve armut türlerine ait fidanlar çiftçilere dağıtıldı - Son Dakika

Koruma altına alınan elma ve armut türlerine ait fidanlar çiftçilere dağıtıldı

7 saat önce

Van'da yok olma tehlikesine karşı koruma altına alınan elma ve armut türlerine ait fidanlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Koruma altına alınan elma ve armut türlerine ait fidanlar çiftçilere dağıtıldı, System.String[]

Van'da yok olma tehlikesine karşı koruma altına alınan elma ve armut türlerine ait fidanlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, YYÜ Ziraat Fakültesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van'da yıllar önce yaygın olarak yetiştirilen ancak kentleşmeyle üretim alanları da yok olan elma çeşitlerinden kırmızı pamuk, kırmızı aslik, cebegirmez, heko, pembe pamuk ve pembe aslik ile mellaki ve limon gibi armut çeşitlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla üç yıl önce proje başlattı.


Bu kapsamda YYÜ yerleşkesinde söz konusu meyvelerin fidanlarının yetiştirilmesi için tüm teknolojik imkanların bulunduğu 500 metrekarelik sera kuruldu.


İki yıl boyunca serada yetiştirilen fidanlar çiftçilere dağıtıldı. Fidanların toprakla buluşturularak kaybolmaya yüz tutan meyvelerin yetiştiriciliğinin tekrar yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Yerel çeşitlerin devamlılığını sağlayacağız"


Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolmaya yüz tutan meyve çeşitlerinin tekrar yetiştirilmesini sağlamak amacıyla üç yıl önce başlatılan projenin meyvesini almaya başladıklarını söyledi.


Serada yetiştirilen yaklaşık üç bin 500 fidanın çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:


"Kayıt altına alınarak dağıttığımız bu fidanların yaygınlaşmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu fidanlarımıza yoğun bir talepleri var. İl dışına da bu fidanları gönderdik. Üniversitemiz başta olmak üzere kentimizin farklı yerlerine damızlık meyve bahçesi kurarak hem yerel meyve çeşitlerinin devamlılığını sağlayacağız hem de kaybolmuş bu çeşitlerin yeniden tanınması sağlayacağız. Tespit ettiğimiz yeni meyve türlerinin de içinde olacağı 3 bin 500 fidanı gelecek yıl üretip çiftçilere dağıtmak için çalışmalara başladık. Desteklerinden dolayı YYÜ ve DAKA'ya teşekkür ediyorum."


"Projemize yoğun ilgi var"


YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ise Van'a özel birçok meyve çeşidi bulunduğunu, bu türlerin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.


Meyve türlerinin yok olmasını engellemek için serada yetiştirilen fidanların çiftçilere dağıtıldığını anlatan Demir, şunları söyledi:


"Büyüklerimizin yıllar önce tadı ve aromasının mükemmelliğinden bahsettikleri meyve çeşitlerinin sürdürebilirliği için çaba sarf ediyoruz. Fidanlar bölgede birçok çiftçiye dağıtıldı. Böylelikle gelecek nesillere bu meyve çeşitlerinin aktarılması sağlanacak. Projemize yoğun ilgi var. Talebe yetişme konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü birçok vatandaşımız kaybolmaya yüz tutan bu meyve çeşitlerini bahçesinde yetiştirmek istiyor. Proje kapsamında meyve çeşitlerimizin muhafazasını sağlayacağız. Kentin önemli dinamiklerinden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, YYÜ ve DAKA'nın böyle bir projeye katkı sağlaması çok önemlidir."


Çitçilerden Şahin Küçük de çalışmayı çok anlamlı bulduğunu dile getirerek, "Kaybolmaya yüz tutmuş meyve türlerinin devamlılığının sağlanmak istenmesi bizi mutlu etti. Bugün fidanları almaya geldik. Bahçemize dikerek bu meyve çeşitlerinin devamlılığını sağlayacağız." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:34 Kaynak: AA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı         
17:28
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik         
17:20
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar         
16:24
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı         
16:07
Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen Halkının restorana gitmek için ülkeler arasında seyahat gerçekleştirdiği ilginç kasaba: Busingen         
16:06
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı         
16:00
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler         
15:57
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 18:38:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koruma altına alınan elma ve armut türlerine ait fidanlar çiftçilere dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]