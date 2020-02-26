Koruma altına alınan kaplumbağalar Ormanya'da rehabilite ediliyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya aracılığıyla satılmak istenirken el konularak koruma altına alınan 8'i "timsah yiyen" (alligator tortoise) ve 4'ü "mahmuzlu" (sulcata tortoise) kaplumbağalar, " Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'daki merkezde rehabilite ediliyor.

Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaplumbağalara, veteriner hekimlerce kontrolleri ile gıda, vitamin ve kalsiyum takviyeleri yapıldı.

Rehabilite süreçleri başlatılan kaplumbağalar, daha sonra Ormanya'daki Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde oluşturulacak doğal yaşam alanlarında ziyaretçilerle buluşacak.

"Kaplumbağlar 15 gün karantinada kalacak"

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 12 kaplumbağanın Bakanlık ekiplerince yapılan operasyon sonucu ele geçirildiğini söyledi.

Kaplumbağaların Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiğini aktaran Özyılmaz, 8 "timsah yiyen" ve 4 "mahmuzlu" kaplumbağanın burada karantinaya alındığını kaydetti.

Özyılmaz, veteriner hekim ve biyologların hayvanları kontrolden geçirip gıda, vitamin ve kalsiyum takviyelerini gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Ekiplerimiz rehabilitasyon sürecini ilerletiyor. Timsah sırtlı kaplumbağalar Amerika kıtasında Meksika Körfezi ekosisteminde yaşayan bir tür. Nesli tükenmekte olan türler arasında bulunuyor. Etobur bir tür olduğu için arkadaşlarımız bu türleri etçil gıdalarla besleniyor. 15 gün karantinada kalacaklar. Akabinde Ormanya'daki Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümünde onlara uygun habitat alanı hazırlanıp burada ziyaretçilerle buluşacak." ifadesini kullandı.

"'Timsah yiyen' kaplumbağalar ülkemizde nadir bulunuyor"

Çene kasları güçlü olduğu için zırh delici özelliklerinden dolayı bu türün "timsah yiyen" kaplumbağa olarak da adlandırıldığını aktaran Özyılmaz, bu türlerin 90 kilogram ağırlığa ulaşıp 200 yıla kadar yaşayabildiğini bildirdi.

Özyılmaz, mahmuzlu kaplumbağaların özelliklerinden bahsederek şöyle devam etti:

"Timsah yiyen kaplumbağalar ülkemizde nadir tür olarak önem arz ediyor. Yasa dışı yollarla satılsaydılar veya bilinmeyen kişilerin elinde olsaydılar muhtemelen iyi bakılamayacakları için ölmüş olacaklardı. Burada çok iyi şartlarda, uzmanlarca sağlık kontrolleri yapılarak bakılacakları için uzun yıllar yaşayabilecekler. Gen bankası gibi o türün yüzyıllar boyunca yaşamasını dünyadaki soyunun kalması için de bir mücadele olacak. Belki bizden sonraki nesil de 200 yıl sonra Ormanya'ya geldiğinde veya Türkiye'de bu türleri görme şansı elde edecek. İleride sayıları arttığında belki ana vatanına geri göndereceğiz veya uygun üretim istasyonu veya hayvanat bahçeleriyle buradaki üreyen türleri paylaşma imkanımız olacak."