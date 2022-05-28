Koruma altında olan küçük akbabalar, Kars'ta görüntülendi

Türkiye'deki dört akbaba türü arasında göç eden tek tür olduğu bilinen ve nesli koruma altında olan küçük akbabalar, üremek için Kars'a geldi.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyü meralık alanda leş yemek için toplanan küçük akbabalar görüntülendi.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, nesli tehlike altındaki küçük akbabaların üremek için bölgeye geldiğini söyledi.

Çoban, havaların ısınmasıyla Sarıkamış'ın göçmen kuşlara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Küçük akbabalar dünya çapında nesli tehlikede olan kuşlar. Onları taze leşlerin başında görebiliyoruz. Küçük akbabalar Sarıkamış'ta göçmen ve üreyen türler arasında ve korunmaya ihtiyacı var. Tarım ve hayvancılığın yapıldığı alanlarda küçük akbabaları görmek muhtemeldir, çünkü ölen hayvanların doğada bırakılması küçük akbabaların yaşamını sürdürmesi için önemli kaynaklardan bir tanesidir." diye konuştu.

Küçük akbabalar, kışı Afrika'da geçirdikten sonra mart ayında üremek için binlerce kilometre mesafeyi katederek Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye geliyor.

İlkbahar ve yazı geçirdikleri bu bölgelerde üreyen akbabalar, büyüyen yavruları ile eylül ayı sonundan itibaren tekrar Afrika'ya göç ediyor.