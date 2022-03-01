Bingöl'de koruma altında olan vaşak görüntülendi - Son Dakika

- Bingöl'de koruma altında olan vaşak görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Perisu Çayı kenarında gezen bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan vaşak görüntüledi. Çay kenarındaki karla kaplı arazide dolanan vaşak, kısa bir süre hızla koşarak gözden kayboldu.

Hayvanın o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.