Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki 117 ağacı kestiler
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Koruma altındaki 117 ağacı kestiler

34 dakika önce

BARTIN'da koruma altınrdaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Koruma altındaki 117 ağacı kestiler, System.String[]
BARTIN'da koruma altınrdaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Jandarma, Arıt Köyü Çerdekaya mevkiinde şimşir ağacı kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Arıt- Şahin köyü yol ayrımında şüpheli minibüsü durduran ekipler, bagaja yüklenmiş 1 metre 20 santim uzunluğundaki 117 şimşir ağacını tespit etti. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'kamu malına zarar verme ve koruma altındaki ağaç türünü kesme' suçlarından adli ve idare işlem başlatıldı.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:59 Kaynak: DHA
Jandarma, Bartın, Güncel
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