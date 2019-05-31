Koruma altındaki 117 ağacı kestiler
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BARTIN'da koruma altınrdaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:59 Kaynak: DHA
BARTIN'da koruma altınrdaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma
, Arıt Köyü Çerdekaya mevkiinde şimşir ağacı kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Arıt- Şahin köyü yol ayrımında şüpheli minibüsü durduran ekipler, bagaja yüklenmiş 1 metre 20 santim uzunluğundaki 117 şimşir ağacını tespit etti. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'kamu malına zarar verme ve koruma altındaki ağaç türünü kesme' suçlarından adli ve idare işlem başlatıldı.
- Bartın
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