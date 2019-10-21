Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından hasat
Son Dakika Güncel Koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından hasat

Koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından hasat

1 saat önce

MERSİN'de koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından ilk ürün hasatı gerçekleştirildi.

Koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından hasat, System.String[]

MERSİN'de koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından ilk ürün hasatı gerçekleştirildi.

4 sene önce hızarın önünden alınarak kesilmekten kurtarılan ağaç, 2 yaşında zeytin ağacıyla aşılandıktan sonra yeniden hayat buldu. Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı'nda korumaya alınan ve ürün veren 8 asırlık zeytin ağacı, bereketin simgesi oldu. Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan parkta bakımları özel olarak yapılan Toroslar'ın asırlık anıt ağacı 'gemlik' ve 'harap' olmak üzere 2 cins zeytin veriyor. Tarih kokan zeytin ağacının sezonun ilk mahsulü olması dolayısıyla hasadına giden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Meyvesi ve gölgesi ile nesilleri yaşatan, yeryüzünün armağanı zeytin ağaçlarımızın kıymetini biliyoruz. Hayata uzattığımız, birlik ve sevginin simgesi zeytin dallarımızdan ürün topluyoruz. Bakımlarını titizlikle yaptırdığımız kök salma ilaçları, bakım ve özel sulama çalışmalarının ardından meyve vermeye başlayan bu anıt ağacımızın manevi bir özelliği var. Hızarcının önünde odun olmayı bekleyen bu zeytin kütüğü tam 800 yıllık yani 8 asırlık. Kim bilir 800 yıl önce bu ağaçtan toplanan zeytinleri kimler yedi? Dolayısıyla manevi bir hatırası da olan ağaçtan zeytin yeme şansına sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.

İLÇENİN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Köklerinden yeniden doğuşun simgesi olan zeytin ağacının, tarım, çevre ve doğa duyarlılığı anlamında da ayrıca bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Toroslarımıza dikildiği günden bu yana, her yıl yaklaşık 10-12 kilo ürün veren bu ağacımız, ilçemizin ve ilimizin simgelerinden biri haline geldiği için adına anıt ağaç diyoruz. Hem çevreye sahip çıkmak hem de farkındalık oluşturarak zeytin ağaçlarının yok olmaması yönünde yaptığımız bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anıt ağacımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah daha çok uzun yıllar bu ağaçtan zeytin yiyeceğiz" diye konuştu.


Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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