Son Dakika Haberleri: Koruma Altındaki 85 Yıllık Tescilli Ev Aşırı Yağışta Çöktü

Koruma Altındaki 85 Yıllık Tescilli Ev Aşırı Yağışta Çöktü

13 dakika önce

Koruma altındaki 85 yıllık tescilli ev aşırı yağışta çöktüDENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde koruma altındaki kullanılmayan 85 yıllık tescilli ev, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Koruma altındaki 85 yıllık tescilli ev aşırı yağışta çöktü

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde koruma altındaki kullanılmayan 85 yıllık tescilli ev, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Tavas ilçesi Kızılcabölük Kızılcabölük Mahallesi Çalıdede Sokak'ta bulunan 1934 yapımı ev, geçtiğimiz gün yaşanan aşırı yağış nedeniyle yaşanan çökme sonucu yıkıldı. Müze Müdürlüğü tarafından 2005 yılında tescillenerek koruma altına alınan 2 katlı 85 yıllık evin kullanılmadığı öğrenildi. Binanın çöktüğünü fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri enkaz çevrisinde güvenlik önlemleri alarak, yıkılan binanın çevresinde temizleme çalışması başlattı. Binanın müze müdürlüğü tarafından tescillenip koruma altına alındığını belirten Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, koruma altına alınan evde çökme anında kimsenin bulunmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

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