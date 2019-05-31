Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki ağaçları kesen 3 kişi yakalandı
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Koruma altındaki ağaçları kesen 3 kişi yakalandı

59 dakika önce

Bartın'da koruma altındaki şimşir ağaçlarını kestiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Koruma altındaki ağaçları kesen 3 kişi yakalandı, System.String[]
Bartın'da koruma altındaki şimşir ağaçlarını kestiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Çerde köyündeki ormanlık alanda ağaç kesildiğini ve araca yüklendiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı Arıt köyü mevkisinde durdurdu.
Kontrolde araç içerisinde, kesilmiş, yaklaşık 120 santimetre boyunda 117 şimşir ağacı bulundu.
Şüpheliler hakkında "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "koruma altındaki ağaç türünü kesme" suçlarından adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: AA
Jandarma, Bartın, Güncel
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