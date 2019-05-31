Koruma altındaki ağaçları kesen 3 kişi yakalandı
59 dakika önce
Bartın'da koruma altındaki şimşir ağaçlarını kestiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: AA
'da koruma altındaki şimşir ağaçlarını kestiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Çerde köyündeki ormanlık alanda ağaç kesildiğini ve araca yüklendiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı Arıt köyü mevkisinde durdurdu.
Kontrolde araç içerisinde, kesilmiş, yaklaşık 120 santimetre boyunda 117 şimşir ağacı bulundu.
Şüpheliler hakkında "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "koruma altındaki ağaç türünü kesme" suçlarından adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.
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