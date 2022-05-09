Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı

09.05.2022 13:49
Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı

KONYA'nın Karatay ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını av tüfeği ile vurarak öldüren Selahattin D.'ye 3 suçtan toplam 8 bin lira idari para cezası verildi.

KONYA'nın Karatay ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını av tüfeği ile vurarak öldüren Selahattin D.'ye 3 suçtan toplam 8 bin lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatı katında av tüfeğiyle kuş avlandığı yönünde ihbar aldı. Belirtilen adrese giden ekipler, arı ile beslendikleri için halk arasında 'arı kuşu' olarak bilinen 4 kuşun av tüfeğiyle vurulup, iple asıldığını gördü. Koruma altındaki kuşları avladığını kabul eden Selahattin D. hakkında 'ruhsatsız tüfek bulundurmak', 'izinsiz avlanmak' ve 'koruma altındaki kuş türünü avlamak' suçlarından toplam 8 bin lira idari para cezası uygulandı. Selahattin D. hakkında ayrıca '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunda da adli işlem başlatıldı.


Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı
Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı
Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı
YORUMLAR
500
Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi Eskişehir'de evlerini günübirlik kiralayanlara 174 bin lira para cezası kesildi Eskişehir'de evlerini günübirlik kiralayanlara 174 bin lira para cezası kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Av Tüfeği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
12:10 Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
13:27 Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement