Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı artıyor
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Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı artıyor

6 saat önce

Reyhanlı ilçesinde neslinin tükenmesini önlemek amacıyla 13 yıl önce koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı artıyor.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı artıyor, System.String[]

Reyhanlı ilçesinde neslinin tükenmesini önlemek amacıyla 13 yıl önce koruma altına alınan beyaz eşeklerin sayısı artıyor.

Reyhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2006 yılında koruma altına alınan ve o dönemde 15 olan beyaz eşek sayısı 108'e ulaştı.

Diğer eşeklere kıyasla daha güçlü ve dayanıklı olan, ortalama ömürleri 10-15 yıl arasındaki beyaz eşekler, çobanların en büyük yardımcılarından.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin yavrularına gözü gibi bakan çobanlar, özenle besleyip yanlarından ayırmıyor.

Reyhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz eşeklerin sayısının artmasından mutlu olduklarını söyledi.

İlçede çobanların gözetiminde tutulan eşeklerin hastalık durumlarında kendilerinin devreye girdiğini ifade eden Güner, nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz eşeklerin koruma altına alındıktan sonra sayının 15'den 108'e ulaşmış olmasının önemli olduğunu aktardı.

Reyhanlı'da 15 yıldır çobanlık yapan Ahmet Eminoğlu da beyaz eşeklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Beyaz eşeklerin dayanıklı yapıları nedeniyle sıcak ve soğuk ortamlardan etkilenmediğini aktaran Eminoğlu, koyunları otlatmak için meraya götürdüklerinde eşeklerin de yüklerini taşımada kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Beyaz eşeklerin çok kıymetli olduğunu ifade eden Eminoğlu, "Devletimiz tarafından 2006 yılında ilçemizde koruma altına alınan beyaz eşeklere bizler de özenle bakım yapıyoruz. Yavrularına ise çok daha fazla özen gösteriyoruz. Tüm bakım, yemek ve hastalanmalarında yakından ilgileniyoruz." dedi.

Reyhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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