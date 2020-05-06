Koruma altındaki bölgede kazı yaparken yakalananlara 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

Koruma altındaki bölgede kazı yaparken yakalananlara 'koronavirüs' cezası

BOLU'nun Mengen ilçesinde, koruma altındaki alanda kaçak kazı yaparken, jandarma operasyonuyla yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, koruma altındaki alanda kaçak kazı yaparken, jandarma operasyonuyla yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı. Zonguldak'tan geldiği belirlenen şüphelilere, izin belgeleri olmadan iller arası seyahat ettikleri gerekçesiyle 392'şer liralık ceza kesildi. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mengen ilçesi Gözecik köyü Ören mevkisinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce 'tarihi mozaik alan' olarak korumaya alınan bölgede kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Zonguldak'ın Devrek ve Çaycuma ilçelerinden Mengen'e gelerek, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen S.K., S.K., C.S. ve Ş.A. suçüstü yakalandı. Operasyonda, kazıda kullanılan aletlere el koyuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, izin belgeleri olmadan iller arası seyahat ettikleri gerekçesiyle 'Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine muhalefet etmek'ten 392'şer lira idari ceza uygulandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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