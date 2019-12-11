Koruma altındaki boz ayıyı vurdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koruma altındaki boz ayıyı vurdular - Son Dakika

Koruma altındaki boz ayıyı vurdular

6 saat önce

TUNCELİ'de, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan boz ayı, kaçak avcılar tarafından vurularak, öldürüldü.

Koruma altındaki boz ayıyı vurdular, System.String[]

TUNCELİ'de, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan boz ayı, kaçak avcılar tarafından vurularak, öldürüldü.

Nazımiye ilçesinde bulunan Kıl Deresi Vadisi içerisinde kimlikleri henüz belirlenmeyen kaçak avcılar, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan boz ayıyı, av tüfeğiyle vurup öldürdü. Bölgede hayvanları otlatan köylüler, öldürülen boz ayıyı görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekipler, ayıyı vuran kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı. İlçe sakinleri de ayının vurulmasına tepki gösterdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:59 Kaynak: DHA
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