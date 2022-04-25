Koruma altındaki ceylanlar için "doğum nöbeti" tutuyorlar - Son Dakika
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Koruma altındaki ceylanlar için "doğum nöbeti" tutuyorlar

25.04.2022 11:30
Koruma altındaki ceylanlar için "doğum nöbeti" tutuyorlar

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylanlar, yavrulama döneminde görevliler tarafından 7/24 dürbün, termal kamera ve dron ile izlenerek korunuyor.

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylanlar, yavrulama döneminde görevliler tarafından 7/24 dürbün, termal kamera ve dron ile izlenerek korunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP) bağlı 20 bin 504 hektarlık Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, doğal yaşam alanıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

Doğal yaşam ortamları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesi altında olan "gazella marica" türü ceylanlar, Doğa Koruma Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altına alınarak çoğaltılıyor. Şu anda istasyonda 174 ceylan bulunurken, yaban hayatı geliştirme sahası ile diğer alanlardaki ceylanlarla sayı daha da artıyor.

Bölgedeki ceylanlar sıkı bir şekilde korunurken, özellikle üreme dönemlerinde yavruların zarar görmemesi ve çalınmaması için DKMP ekiplerinin denetimleri daha da sıklaşıyor.

Merkezde 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler, bölgeyi termal kameralar, dron, dürbün ve arazi araçlarıyla tarayarak herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermiyor. En küçük hareketliliği bile arazi araçlarıyla anında bölgeye giderek yerinde değerlendiren ekipler, kaçak avcılara göz açtırmıyor.

"Tüm önleyici tedbirlerimizi aldık"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, AA muhabirine, doğadaki tüm canlılar gibi ceylanların da kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Koruma altındaki ceylanları dışarıdan gelecek müdahalelere karşı korumak için 7 gün 24 saat boyunca ekiplerin sahada görev yaptığını anlatan İnan, şöyle devam etti:

"Ceylanların gebelik ve doğumu yaklaştığı bu dönemde koruma ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verdik. Av koruma memurlarımız ve saha bekçilerimizden oluşan yaklaşık 30 personelimiz görev alıyor, kolluk kuvvetleri, köy halkı ve muhtarların destekleriyle koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu yıl 2 termal kamera ve termal kameraya sahip olan dron ile ekipmanlarımızı daha da güçlendirdik. Tüm önleyici tedbirlerimizi aldık."

İnan, ceylanların gebe ve doğum yaptığı dönem olması dolayısıyla ekip sayılarını arttırdıklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönemde ekiplerimiz 7/24 mesai mefhumu gözetmeden memurlarımız, saha bekçileriyle beraber görevlerinin başında bulunuyor. Yöre halkı farklı bir durum olduğunda çağrı merkezi aracılığıyla bize ulaşıyorlar, biz de gerekli ekiplerimizi yönlendiriyoruz ve müdahale ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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