Koruma altındaki cinsel istismar mağduru çocuğun yeniden istismara uğradığı iddiaları inceleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma altına alınan cinsel istismar mağduru özel gereksinimli kız çocuğunun, kuruluştan izinsiz ayrıldığı süreçlerde yeniden istismara uğradığına yönelik iddiaların titizlikle incelendiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan "cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A'nın, 2020'den itibaren Bakanlık tarafından koruma ve bakım altına alındığı belirtilen açıklamada, B.A'ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıkların tutuklu olduğu ve yargılamanın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetlerinin, uzman ekipler tarafından sağlandığının altı çizildi.

Rehabilitasyon süreci devam eden B.A'nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı, kurumdan her izinsiz ayrılışında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca tesliminin sağlandığı aktarılan açıklamada, "B.A'nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar, ilgili Bakanlıklarla işbirliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A'nın halihazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.