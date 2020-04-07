Koruma altındaki çocuklar "Biz bize yeteriz" dedi harçlıklarını bağışladı

Elazığ'da Çocuk Evlerinde kalanda 30 çocuk, harçlıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na yatırarak destek verdi

20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan koruma altındaki çocuklar, günlerini daha çok spor yapıp kitap okuyarak geçirmeye başladı

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Elazığ'da koruma altında olan çocuklar, harçlıklarını bağışlayarak destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na destek artarak devam ediyor. Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da kampanyaya birçok kişi destek verdi. Bu desteğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesindeki evlerde kalan yaklaşık 30 çocuk da anlamlı bir bağışla katıldı. Koruma altında olan yaşları 13 ile 18 arasında değişen çocuklar biriktirdikleri 400 liralık harçlıklarını kampanyaya bağışladı.

20 yaş altında olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları da yasak olan çocuklar, devlet güvencesiyle kaldıkları evlerde, günlük yaşamlarını ise spor yapıp, kitap okuyarak geçirmeye başladı.

Kampanyayı desteklediklerini arkadaşları ile de biriktirdikleri harçlıklarını bağışladıklarını dile getiren çocuklardan Bünyamin Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasını bizde destekliyoruz. Ben ve arkadaşlarımız kampanyaya harçlıklarımızı hocalarımız vasıtasıyla hesap numaralarına yardımı gönderdik. Biliyoruz ki bu yardımlar insanların evinde AŞ olacak yardıma ihtiyacı olana gidecek. Bu yüzden onurlu ve gururluyuz. Bu kampanyaya elimizden geldiği kadar tekrar destek vermek istiyoruz. Yaşanan salgından dolayı sokağa çıkma sınırlaması getirildi. Bu sınırlamaya hep beraber uyalım. Biz evdeyiz. Evde spor yapıyoruz. Kitap okuyup ders çalışıyoruz. Gelin hep beraber bu zinciri kıralım, bu hastalığı yenelim. Biz bunu başarabiliriz Evde Kal Elazığ Evde Kal Türkiye sağlıcakla kal" dedi.

Milli Birlik ve Dayanışma kampanyasına hereksin destek vermesi gerektiğini belirten çocuklardan Ömer Gülmez ise " Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Birlik ve Beraberlik kampanyasına 30 arkadaşımızla harçlıklarımızla destek verdik. Hocalarımız ile beraber el birliğiyle yardım ettik. Sizlerden de duyarlı olmanızı istiyoruz. Bu zorlu süreçte evde kalmanızı umuyoruz. Bizde evde kalıp kitap okuyoruz, spor yapıyoruz, ders çalıyoruz. Elle ele olmasak da el birliğiyle halletmeye çalışıyoruz. Sizde yapabilirsiniz. Mutluyuz, gururluyuz. Evde Kal Türkiye Evde Kal Elazığ"ifadelerini kullandı.