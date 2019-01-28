Koruma Altındaki Çocuklar ile Huzurevi Sakinlerinden Sergi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Nesiller Buluşuyor Projesi" kapsamında Bursa'da devlet koruması altındaki çocuklar ile huzurevinde barınan yaşlıların eserlerine yer verilen sergi izlenime sunuldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Nesiller Buluşuyor Projesi" kapsamında Bursa'da devlet koruması altındaki çocuklar ile huzurevinde barınan yaşlıların eserlerine yer verilen sergi izlenime sunuldu.



Bakanlığın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik Spor Kulübü iş birliğiyle "2019 Yaşlılar Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen projeyle devlet koruması altındaki çocuklar ile huzurevinde barınan yaşlılar, "Kuşaklararası etkileşim ve farkındalık" konularını içeren resimler ile bez ve cam malzemelerden süs eşyaları hazırladı.



Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan "Minik Eller Yetişkin Gençler El Emeği Göz Nuru Eserler Sergisi"nde toplam 600 tablo, el işlemeleri ve resim gibi eserler bulunuyor.



Serginin açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, proje kapsamında huzurevi sakinleri ve çocuklar tarafından harika eserler meydana getirildiğini söyledi.



Öneş, şunları kaydetti:



"Bir gün hepimiz yaşlanacağız ama önemli olan sağlıklı ve üretken bir yaşlı olmak. Eserlerin üçte birini huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerindeki yaşlılarımız yaptı. Diğerlerini de çocuk evlerinde bulunan, koruma ve bakım altındaki çocuklarımız yaptı. Öncelikli hedefimiz; çocukların öz güvenlerini yerine getirmek ve onlara 'biz bir şeyler yapabiliyoruz, üretebiliyoruz'un öz güvenini vermektir."



Öte yandan, sergide emeği geçen kuruluşlarda görevli 30 resim ve el işi öğretmenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce teşekkür belgesi verileceği bildirildi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın açılışını yaptığı sergi, 2 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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