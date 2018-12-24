Son Dakika Haberleri: Koruma Altındaki Çocuklar Resimleri Sergilendi

Koruma Altındaki Çocuklar Resimleri Sergilendi

1 saat önce

Adıyaman'da koruma altındaki çocuklar tarafından yapılan resimler sergilendi.

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Adıyaman'da koruma altındaki çocuklar tarafından yapılan resimler sergilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar tarafından yapılan resimler, düzenlenen törenle sergilendi.

Bir alışveriş merkezinde Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, tarafından açılışı yapılan sergide, koruma altındaki çocukların hayallerini yansıttıkları 95 resim sergilendi.

Pekmez, törende yaptığı konuşmada, çocukların birbirinden güzel eserlere imza attığını söyledi.

Sergiyi açarak çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirten Pekmez, "Çocuklarımız duygularını ve hayallerini resimlere aktarmışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız milletimizin devletimize emanetidir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:35 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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