Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor - Son Dakika

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor

39 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yapılıyor.

Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce sosyal sorumluluk projesi kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretimi yapılıyor.


Çocuk evlerinde kalan yaşları 23 ile 18 arasında değişen 45 çocuk "Biz de destek için varız" diyerek siper maske üretimine başladı. Üretilen maskeler Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palandöken Devlet Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi çalışanları, güvenlik görevlileri ile Sosyal Hizmet merkezlerinden görev yapan personellere veriliyor.


Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas, "Ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak kurumumuz bünyesinde koruma altına bulunan çocuklarımızla maske üretimine başladık. Şu ana kadar 300 maske üretimi yaptık. Günlük olarak 90-100 maske yapabiliyoruz. Çocuklarımızın istekleri doğrultusunda böyle bir çalışmaya karar verdik. Çocuklarımızın her zaman ülkesinin ve milletimizin yanında olduklarının bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.


Müdür Yardımcısı Nesrin Yeşilyurt ise "Burada çocuklarımız siperlikli maske üretimi yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımızı desteklemek ve çocuklarımızla böylesine bir farkındalık oluşturmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Gönüllü olarak çocuklarımız çalışıyoruz. Gerekli hijyen tedbirlerini alarak üretimimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:31 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
BM'den koronavirüsün çocuklara etkisi hakkında rapor: Yüz binlerce çocuk ölebilir Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi Yardımcı bulamayınca gübreleme için ilginç bir yöntem geliştirdi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak         
10:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı         
10:01
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi         
10:01
Karantinada en dikkatsiz davrandığı süreci anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük Karantinada en dikkatsiz davrandığı süreci anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük         
09:46
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
09:40
Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamının başı yandı Kız arkadaşıyla buluşmak için karantinadan kaçan iş adamının başı yandı         
09:39
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok         
09:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek         
09:31
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü         
09:30
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor         
09:09
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi         
09:00
Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm         
08:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti         
08:35
İranlı İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı         
08:32
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı         
08:31
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı         
08:05
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü         
07:54
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor         
07:33
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi         
07:32
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı         
07:21
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı         
06:01
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu         
01:58
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı 'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı         
01:11
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?         
01:02
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu         
00:39
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı         
00:26
Ercüment Ovalı Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa         
00:23
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek         
00:08
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı         
23:48
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 10:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]