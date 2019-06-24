Son Dakika Haberleri: Koruma altındaki çocuklar Zerzevan'ı gezdi
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Koruma altındaki çocuklar Zerzevan'ı gezdi

2 saat önce

Diyarbakır'da devlet korumasındaki ile terör mağduru çocuklar tarihi Zerzevan Kalesini gezdi.

Koruma altındaki çocuklar Zerzevan'ı gezdi, System.String[]
Diyarbakır'da devlet korumasındaki ile terör mağduru çocuklar tarihi Zerzevan Kalesini gezdi.
Diyarbakır AÇSH İl Müdürlüğü "farkındalık saati" uygulaması kapsamında devlet korumasındaki ile Sur Aile Destek Merkezindeki kurslardan faydalanan terör mağduru ailelere mensup çocukları tarihi kaleye götürdü.
Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, çocuklarda tarih, kültür ve çevre bilincini oluşturmak için geziyi düzenlediklerini kaydetti.
Gezi kapsamında kalede çocuklar resim yapıp, Diyarbakır türkülerini seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:15 Kaynak: AA
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