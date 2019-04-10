Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve Şiddet Davası

Uşak
'ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri
Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen 2 sanık ile "suçu bildirmeme" suçunu işledikleri öne sürülen aralarında yurt görevlilerinin bulunduğu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya bazı mağdur çocukların babaları ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı.
Sanıkların kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından 3 mağdur çocuğun babası M.D. verdiği ifadede, eşinin 1994 yılında bir suçtan dolayı cezaevine girdiğini, 3 çocuğuna bakamadığı için Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'na verdiğini söyledi.
Kendisinin de bir süre sonra işlediği bir suçtan cezaevine girdiğini, kendisini zaman zaman ziyarete gelen çocuklarının kaldıkları Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nda görevlilerden tutuksuz sanık S.T. tarafından şiddete uğradıklarını söylediğini iddia etti.
S.T'den şikayetçi olduğunu söyleyen M.D, halen cezaevinde bulunduğunu, çocuklarının da koruma altında olduğunu belirtti.
Mağdur çocukların babalarından Ç.Ö. ise kızının doğuştan konuşamadığını, 2014 yılından itibaren yurtta kaldığını, herhangi bir şikayetinin olmadığını söyledi.
Bazı mağdur çocukların talimatla alınan ifadelerinin okunmasının ardından sanıkların beyanları alındı.
Tüm sanıklar, suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık ve mağdur avukatlarının savunmalarının ardından "eksik olan mağdur çocukların ifadelerinin alınması ve delillerin toplanması" için duruşmayı erteledi.
-Olay
Uşak'ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ile Kız Yetiştirme Yurdu'nda, 2011-2014 yılları arasında 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen 2 sanık ile "suçu bildirmeme" suçunu işledikleri iddia edilen aralarında yurt görevlilerinin bulunduğu 14 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.