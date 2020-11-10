Koruma altındaki çocuklardan doğa yürüyüşü - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde Vadi Doğa Sporları öncülüğüyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Faaliyet ile ilgili açıklama yapan Cahit Eldemir, "Pandemi süreciyle bakım altında kalan çocukların sosyal yaşam alanlarının daralması, bizlerin onlar için yeni alternatifler üretmesini sağladı. Bu kapsamda Vadi Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde kuruluşlarımızda kalan 30 çocukla beraber Yuvaköy mevkiine sabah saatlerinden başlamak üzere akşam saat 16.00'ya kadar dağ tırmanışı, zirvede doğanın sesini dinleme, ip atlama, öğle yemeği ve iniş olmak üzere dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Çocukların oldukça keyif aldığını gözlemlediğimiz bu tür programları yıl boyunca yapmayı planlıyoruz ve Vadi Doğa Sporları'na gönüllü olarak bizlere sunmuş olduğu destekten ötürü teşekkür ederim" dedi. - VAN